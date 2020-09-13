بشرى سارة.. المصل واللقاح: مصر على أعتاب إنتاج لقاح لـ كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أي لقاح فيروسات يجب أن يمر بـ 4 مراحل مختلفة لثبوت صحته ونتائجه، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة التي يمر لها اللقاح الصيني الآن ستكون على نطاق واسع وتحتاج إلى 45 ألف متطوع على مستوى العالم.





وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يجرى إجراء التجارب السريرية المرحلة الثالثة في مختلف الدول ومنها الإمارات والبحرين وغيرها ومصر الدولة الأفريقية الوحيدة بينهم والتي تحتاج الى 6 آلاف متطوع لثبوت فاعلية اللقاح ومدى تأثير الأجسام المضادة.





وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم الإعلان عن تصنيع أول لقاح لكورونا في مصر بداخل المصل واللقاح، لافتا الى أن أنه تم البدء اليوم في تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني.





وذكر أن المتطوع يجب أن يكون شابا أكبر من 18 سنة، سليما ولا يعاني من أعراض كورونا، وغير مصاب سابقًا بكورونا، ويتم معرفة مدى استجابة المناعة له، مضيفًا: "أسوأ سيناريو للمتطوع أن لا يحدث استجابة لديه، وحال الاستجابة يتم التطبيق على مستوى أوسع من البشر، وجميع التكاليف بالمجان".