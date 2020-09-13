خبير علم انتشار الأوبئة: لا متفائلين ولا متشائمين بشأن لقاح كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك ما يقرب من 137 لقاحا لكورونا على مستوى العالم يتم العمل عليها، ودخل منها 35 لقاحا في مرحلة التجارب على البشر ولكن لم تظهر نتائجها بشكل نهائي.









وأضاف إسلام عنان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن أي لقاح يجب أن يمر بثلاث مراحل، لافتا إلى أن العلم تطور إلى حد كبير لإنتاج لقاح في أقل من سنتين، معقبًا: "إحنا ولا متفائلين ولا متشائمين إحنا مستنيين اللقاح والتقارير الأول".









وأوضح أنه لم يصدر أي تقرير حتى الآن لأي لقاح بعد المرحلة الثالثة، بالرغم من أنه من المفترض أن لقاح أكسفورد كانت ستعلن تقاريره هذا الشهر، ولكن لا أحد يعلم سبب التأخير.









وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت من أمس المرحلة الإكلينيكية الثالثة للقاح الصيني، وأثبتت التقارير نجاحها، موضحا أن المتطوعين في تلك المرحلة سيكونون فوق 18 سنة حتى كبار السن، ولكن بشرط خلوهم من أي أمراض مزمنة.