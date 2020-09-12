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إسلام عنان يكشف الدروس المستفادة من الموجة الأولى لـ كورونا.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة كيف نجحت مصر في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح عنان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن معايير نجاح السيطرة على الوباء هي معدلات الوفيات، والخسائر الاقتصادية.

وقال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مصر تجاوزت المرحلة الأولى من فيروس كورونا بأقل الخسائر فى الأرواح وكذا الأقتصاد.

وأكد إسلام عنان، أن سرعة تجهيز المستشفيات، وسرعة التغلب على نقص الأدوية، حماية الأطقم الطبية،من الدروس المستفادة الجيدة خلال التصدي لـ كورونا فى موجته الأولى.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة (G42) الإماراتية للرعاية الصحية.
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