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دراسة: نزلات البرد تحميك من فيروس الإنفلونزا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
سلط بحث جديد الضوء على أن فيروس البرد الشائع قد يكون قادرًا على منع فيروس الأنفلونزا من إصابة الشعب الهوائية. يقترح الباحثون أن وجود فيروس الأنف  العامل الفيروسي الأكثر شيوعًا في البشر والسبب السائد لنزلات البرد  قد يكون كافيًا لبدء دفاعات الجسم المضادة للفيروسات ، وبالتالي توفير الحماية ضد الأنفلونزا ، وفقًا لتقارير الإندبندنت.

وفقًا للمخرج ، درس فريق من جامعة ييل بقيادة الدكتورة إلين فوكسمان ثلاث سنوات من البيانات السريرية لأكثر من 13000 مريض في مستشفى ييل نيو هافن. هؤلاء المرضى لديهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي.


وجد في البحث أنه خلال الأشهر التي كان فيها كلا الفيروسين نشطين ، إذا كان فيروس نزلات البرد موجودًا في الجسم ، فإن فيروس الأنفلونزا لم يكن كذلك. ونقل عن الدكتور فوكسمان ، الأستاذ المساعد في الطب المخبري وعلم الأحياء المناعي ، وكبير مؤلفي الدراسة قوله: "عندما نظرنا إلى البيانات ، أصبح من الواضح أن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص لديهم كلا الفيروسين في نفس الوقت".


لكنها أضافت أيضًا أنه لا يزال من المعروف ما إذا كان الانتشار الموسمي السنوي لفيروس البرد الشائع سيكون له تأثير مماثل على أولئك المعرضين لفيروس كورونا . "من المستحيل التنبؤ بكيفية تفاعل فيروسين دون إجراء البحث."

في هذه الدراسة بالذات ، أنشأ الباحثون `` أنسجة مجرى الهواء البشري '' من الخلايا الجذعية التي تؤدي إلى ظهور الخلايا الظهارية ، والتي تبطن المسالك الهوائية للرئة وتستهدف دائمًا فيروسات الجهاز التنفسي ، وفقًا لتقارير المنفذ. ثم وجد أنه بعد تعرض الأنسجة لفيروس الأنفلونزا ، لم يكن فيروس الأنفلونزا قادرًا على إصابته.
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