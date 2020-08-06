نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

كشفت دراسة علمية حديثة أن الإصابة بنزلات البرد لها قدرة على تحفيز الجهاز المناعي في التعرف و التصدي لفيروس كورونا التاجي، بحسب مجلة ساينس.





وأوضح باحثون أن فيروسات البرد تتشابه مع كورونا وتحفز الجهاز المناعي على استكشافها.





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وبينت الدراسة أن الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية T cells، التي تتعرف على فيروسات البرد الشائعة تتعرف أيضًا على أجزاء محددة من فيروس كورونا المستجد ، بما فيها أجزاء من البروتين الذي يستخدمه الفيروس للارتباط بالخلايا البشرية .





وأكد الباحثون القائمون على الدراسة أن الإصابة بنزلات البرد وقدرة الجسم على مواجهتها تفسر سبب معاناة مصابي كورونا من أعراض خفيفة وسهولة السيطرة على الفيروس بالجسم .





وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة دانييلا ويسكوبف، وهي أستاذة مساعدة في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في ولاية كاليفورنيا: "لقد تأكدنا الآن أنه لدى بعض الناس، يمكن لذاكرة الخلايا التعرف على بعض أجزاء الفيروس الحالي".



