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مرأة

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:35 م
كورونا والبرد
كورونا والبرد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن الإصابة بنزلات البرد لها قدرة على تحفيز الجهاز المناعي في التعرف والتصدي لفيروس كورونا التاجي، بحسب مجلة ساينس.

وأوضح باحثون أن فيروسات البرد تتشابه مع كورونا وتحفز الجهاز المناعي على استكشافها. 

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وبينت الدراسة أن الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية T cells، التي تتعرف على فيروسات البرد الشائعة تتعرف أيضًا على أجزاء محددة من فيروس كورونا المستجد، بما فيها أجزاء من البروتين الذي يستخدمه الفيروس للارتباط بالخلايا البشرية . 

وأكد الباحثون القائمون على الدراسة أن الإصابة بنزلات البرد وقدرة الجسم على مواجهتها تفسر سبب معاناة مصابي كورونا من أعراض خفيفة وسهولة السيطرة على الفيروس بالجسم .  

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة دانييلا ويسكوبف، وهي أستاذة مساعدة في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في ولاية كاليفورنيا: "لقد تأكدنا الآن أنه لدى بعض الناس، يمكن لذاكرة الخلايا التعرف على بعض أجزاء الفيروس الحالي".

وأضاف المؤلف المشارك في الدراسة أليساندرو سيت، وهو أيضا أستاذ في معهد لا جولا لعلم المناعة، "إنه من الممكن أن يترجم هذا "التفاعل المناعي" إلى درجات مختلفة من الحماية ضد كورونا، إذ إن وجود خلايا تائية قوية يعطي استجابة أفضل وأقوى.
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