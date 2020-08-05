دراسة تؤكد : كورونا ينتقل عبر الهواء بهذه الطريقة

بعد الجدل الذي حدث مؤخرًا حول طريقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، أكدت دراسة علمية حديثة أن الفيروس بالفعل ينتقل من خلال قطرات متعددة الأحجام في الهواء ويمكن أن يصيب الأشخاص من كافة الاتجاهات.





وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة من جامعة هيريوت وايت و جامعة إدنبرة ، أن القطيرات الكبيرة والصغيرة يمكن أن تسافر لمسافات طويلة، أبعد من القطرات المتوسطة الحجم، وذلك من خلال تجربة أجروها لتقدير المدى الأقصى لانتقال القطرات وذلك بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية .

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وقال الدكتور كاتال كومينز، الأستاذ المساعد في جامعة هيريوت وايت: «لأخذ اختلافات حجم وكثافة القطرات في الاعتبار، قمنا باستخدام معادلة تسمى Maxey - Riley، التي تحلل حركة كرة صلبة خلال أحد السوائل».





وقالت الدكتورة فيليسيتي ميندال، وهي جراحة أكاديمية بجامعة إدنبرة: «تُظهر دراستنا عدم وجود علاقة بين حجم القطرات وطول مسافة انتقالها، حيث تسافر القطرات الصغيرة والكبيرة إلى أبعد من القطرات متوسطة الحجم».





كما أكد فريق البحث أن الشخص حين يتنفس، فإنه يطلق قطرات بأحجام مختلفة لا تتبع بالضرورة تدفق الهواء، ما يعني أن العدوى قد تنتقل من مختلف الاتجاهات.