AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نوفاكس: تجارب لقاح كورونا أظهرت استجابة مناعية واعدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:59 م
لقاح نوفاكس لعلاج
لقاح نوفاكس لعلاج كورونا
Advertisements
على صالح
أعلنت شركة "نوفاكس" أن لقاحها التجريبي أظهر استجابة مناعية واعدة ضد الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقًا للبيانات المبكرة من التجارب السريرية.

وذكرت الشركة التي تتخذ من ميريلاند مقرًا لها أن المشاركين أنتجوا مستويات عالية من الأجسام المضادة والخلايا التائية المحايدة، وكلاهما ضروري لبناء المناعة.

ما هو أكثر من ذلك، كانت المستويات أعلى من تلك التي شوهدت بين المرضى الذين تعافوا من كوفيد 19، المرض الناجم عن الفيروس.

اقرأ ايضا 

وأضافت الشركة إنها يمكن أن تبدأ تجربة كبيرة محورية للمرحلة الثالثة في أقرب وقت في أواخر سبتمبر، وتابعت أنها يمكن أن تنتج ما بين مليار ومليار ونصف جرعة من اللقاح في عام 2021.

وقال جريجوري جلين رئيس أبحاث نوفافاكس لـ "رويترز" إن التجربة السريرية المتأخرة يمكن أن تجمع بيانات كافية للحصول على الموافقات التنظيمية في ديسمبر.

وابتكرت نوفاكس، التي لم تنتج لقاحًا من قبل، حقنة تحتوي على قطع مركبة من البروتين السطحي الذي يستخدمه الفيروس المستجد لغزو الخلايا البشرية.

والفكرة هي أن البروتين سوف يتسبب في تحفيز الخلايا البشرية على إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة العدوى.

واختبرت تجربة المرحلة الأولى، التي بدأت في أواخر مايو، اللقاح في 106 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، بينما أُعطي 25 شخصًا وهميًا في موقعين في أستراليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخلايا التائية تقوى المناعة.. نزلات البرد تحمى من الإصابة بـ كورونا

قاهر كورونا.. معلومات جديدة لاتعرفها عن لقاح استرازينيكا

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

خروج لقاحات كورونا سبتمبر.. تفاصيل

بعد التجارب على البشر.. أنباء سارة عن إنتاج لقاح أكسفورد

دراسة: الناجون من كورونا لديهم مناعة لمكافحة الأمراض لسنوات طويلة

ترشيحاتنا

نوفاكس: تجارب لقاح كورونا أظهرت استجابة مناعية واعدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

قطر تحرك إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.. كاتبة أمريكية تكشف الدور القذر للدوحة في إفساد العلاقات بين دول حوض النيل

جمهور تونس يهدي الأغنية لأردوغان.. لطيفة تتخطي حاجز المليون بـ"رد الباب وغرب"

شوبير: الزمالك في أزمة.. ومشاركة أحداد مع الرجاء غير مؤثرة

فتح باب تظلمات الثانوية العامة غدا.. وصدى البلد ينشر مقراتها وضوابطها

AdvertisementS

الهندسة الخاصة 80% والطب 95% وبشرى سارة من جامعة القاهرة.. ملامح تنسيق 2020

بعد انفجار مرفأ بيروت..بيان مهم للجيش اللبناني لإخلاء المنطقة

السيسى يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

محافظ بيروت يكشف عن مفاجأة حزينة لسكان المدينة بسبب الانفجار

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

في رسالة عاجلة| مصر تؤكد لرئيس الاتحاد الأفريقي رفضها الخطاب الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار