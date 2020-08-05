نوفاكس: تجارب لقاح كورونا أظهرت استجابة مناعية واعدة

أعلنت شركة "نوفاكس" أن لقاحها التجريبي أظهر استجابة مناعية واعدة ضد الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقًا للبيانات المبكرة من التجارب السريرية.
وذكرت الشركة التي تتخذ من ميريلاند مقرًا لها أن المشاركين أنتجوا مستويات عالية من الأجسام المضادة والخلايا التائية المحايدة، وكلاهما ضروري لبناء المناعة.
ما هو أكثر من ذلك، كانت المستويات أعلى من تلك التي شوهدت بين المرضى الذين تعافوا من كوفيد 19، المرض الناجم عن الفيروس.
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وأضافت الشركة إنها يمكن أن تبدأ تجربة كبيرة محورية للمرحلة الثالثة في أقرب وقت في أواخر سبتمبر، وتابعت أنها يمكن أن تنتج ما بين مليار ومليار ونصف جرعة من اللقاح في عام 2021.
وقال جريجوري جلين رئيس أبحاث نوفافاكس لـ "رويترز" إن التجربة السريرية المتأخرة يمكن أن تجمع بيانات كافية للحصول على الموافقات التنظيمية في ديسمبر.
وابتكرت نوفاكس، التي لم تنتج لقاحًا من قبل، حقنة تحتوي على قطع مركبة من البروتين السطحي الذي يستخدمه الفيروس المستجد لغزو الخلايا البشرية.
والفكرة هي أن البروتين سوف يتسبب في تحفيز الخلايا البشرية على إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة العدوى.
واختبرت تجربة المرحلة الأولى، التي بدأت في أواخر مايو، اللقاح في 106 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، بينما أُعطي 25 شخصًا وهميًا في موقعين في أستراليا.