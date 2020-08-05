نوفاكس: تجارب لقاح كورونا أظهرت استجابة مناعية واعدة





وذكرت الشركة التي تتخذ من ميريلاند مقرًا لها أن المشاركين أنتجوا مستويات عالية من الأجسام المضادة والخلايا التائية المحايدة، وكلاهما ضروري لبناء المناعة.





ما هو أكثر من ذلك، كانت المستويات أعلى من تلك التي شوهدت بين المرضى الذين تعافوا من كوفيد 19، المرض الناجم عن الفيروس.





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وأضافت الشركة إنها يمكن أن تبدأ تجربة كبيرة محورية للمرحلة الثالثة في أقرب وقت في أواخر سبتمبر، وتابعت أنها يمكن أن تنتج ما بين مليار ومليار ونصف جرعة من اللقاح في عام 2021.





وقال جريجوري جلين رئيس أبحاث نوفافاكس لـ "رويترز" إن التجربة السريرية المتأخرة يمكن أن تجمع بيانات كافية للحصول على الموافقات التنظيمية في ديسمبر.



