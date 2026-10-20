قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي: لم نرصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي
وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء العين السخنة بالأقمار الصناعية بين عامي 2017 و2026
أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس
الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف
إنبي في النازل.. 5 هزائم وتعادل وانتصار وحيد في 7 جولات بالدوري
وعود وهمية.. 50 مليون جنيه وراء أزمة ألعاب الصالات في الزمالك
براءة سيد مشاغب و5 آخرين في قضية شغب بولاق الدكرور
السعودية تعلن تأجيل أسبوع الرياض للأزياء إلى 2027
الجمعة.. حفل زفاف مصطفى شوبير وغياب مؤكد عن مباراة كيتارا
موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر
روسيا تدين إصدار مذكرة اعتقال أمريكية بحق الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفة شهية على سفرتك.. طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
رنا عصمت

 كفتة الدجاج المحشية بالجبنة من الوصفات التي تجمع بين سهولة التحضير والطعم الغني، وتناسب ربات البيوت الباحثات عن أفكار جديدة لتقديم الدجاج بعيدًا عن الطرق التقليدية، خاصة أنها يمكن تقديمها مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية والسلطات.

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

 

كرات الدجاج المشوية بالشوفان دايت

المكونات:

 

* نصف كيلو من الدجاج المفروم.

* بصلة صغيرة مبشورة ومصفاة من الماء الزائد.

* فصان من الثوم المفروم.

* ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

* ملعقة صغيرة من البابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

* ملح حسب الرغبة.

* 150 جرامًا من جبنة الموتزاريلا.

* ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

* ملعقة صغيرة من الزيت لدهن الصينية.

طريقة كفتة الدجاج بالبطاطا والجبنة | وصفة رمضانية سهلة

طريقة التحضير:

 

1. يُخلط الدجاج المفروم مع البصل والثوم والبقسماط والبقدونس والتوابل حتى تتجانس المكونات.

2. تُشكل كمية صغيرة من الخليط على هيئة قرص، وتوضع الجبنة في المنتصف، ثم يُغلق القرص جيدًا حتى لا تخرج الجبنة أثناء الطهي.

3. تُرص قطع الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة والأخرى.

4. تُدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، حتى تنضج الكفتة تمامًا ويصبح لونها ذهبيًا.

5. يمكن تشغيل الشواية لدقائق قليلة في النهاية للحصول على لون محمر، مع مراقبتها حتى لا تجف.

سر نجاح كفتة الدجاج

 

للحصول على كفتة طرية، يُفضل عدم الإفراط في إضافة البقسماط، مع غلق قطع الكفتة بإحكام حول الجبنة. ويجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية لضمان نضجه وسلامته.

طريقة التقديم

 

تُقدم الكفتة ساخنة مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية وسلطة الزبادي بالخيار، ويمكن إضافة صوص الثوم لمنح الوجبة مذاقًا أكثر تميزا.

وصفة شهية على سفرتكطريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة كفتة الدجاج المحشية بالجبنة كفتة الدجاج المحشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

سيارة فولكس فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتل تخفي تحت هيكلها تويوتا MR2 ومحرك أودي TT

صيانة الفتيس الأوتوماتيكي

ميكانيكي يحذر من عادات قيادة شائعة قد تدمر الفتيس

تقنيات E-Forest Tech Day

هيونداي وكيا تطوران مصانع سيارات قادرة على التفكير الذاتي

بالصور

وصفة شهية على سفرتك.. طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد