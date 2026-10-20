كفتة الدجاج المحشية بالجبنة من الوصفات التي تجمع بين سهولة التحضير والطعم الغني، وتناسب ربات البيوت الباحثات عن أفكار جديدة لتقديم الدجاج بعيدًا عن الطرق التقليدية، خاصة أنها يمكن تقديمها مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية والسلطات.

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

المكونات:

* نصف كيلو من الدجاج المفروم.

* بصلة صغيرة مبشورة ومصفاة من الماء الزائد.

* فصان من الثوم المفروم.

* ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

* ملعقة صغيرة من البابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

* ملح حسب الرغبة.

* 150 جرامًا من جبنة الموتزاريلا.

* ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

* ملعقة صغيرة من الزيت لدهن الصينية.

طريقة التحضير:

1. يُخلط الدجاج المفروم مع البصل والثوم والبقسماط والبقدونس والتوابل حتى تتجانس المكونات.

2. تُشكل كمية صغيرة من الخليط على هيئة قرص، وتوضع الجبنة في المنتصف، ثم يُغلق القرص جيدًا حتى لا تخرج الجبنة أثناء الطهي.

3. تُرص قطع الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة والأخرى.

4. تُدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، حتى تنضج الكفتة تمامًا ويصبح لونها ذهبيًا.

5. يمكن تشغيل الشواية لدقائق قليلة في النهاية للحصول على لون محمر، مع مراقبتها حتى لا تجف.

سر نجاح كفتة الدجاج

للحصول على كفتة طرية، يُفضل عدم الإفراط في إضافة البقسماط، مع غلق قطع الكفتة بإحكام حول الجبنة. ويجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية لضمان نضجه وسلامته.

طريقة التقديم

تُقدم الكفتة ساخنة مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية وسلطة الزبادي بالخيار، ويمكن إضافة صوص الثوم لمنح الوجبة مذاقًا أكثر تميزا.