مع تصاعد أزمات الشرق الأوسط.. وكالة الطاقة الدولية تلوح بالسحب من مخزونات النفط الإستراتيجية

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الوكالة مستعدة للنظر في الإفراج عن كميات إضافية من مخزونات النفط الاستراتيجية لدى الدول الأعضاء، إذا اقتضت الضرورة وتفاقمت الأزمات في الشرق الأوسط.

وأضاف بيرول، خلال مؤتمر نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز» في لندن، أن الوكالة على أتم الاستعداد للتحرك إذا رأت الدول الأعضاء أن الظروف تستدعي ذلك، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، موافقة الدول الأعضاء على استكمال الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط، لا تزال متبقية من خطة طوارئ أُقرت في مارس الماضي، بهدف تهدئة الأسواق العالمية والحد من اضطرابات الإمدادات.

وأوضحت الوكالة أن الدول الأعضاء ستسرّع توزيع الكميات المتبقية، بما يشمل الإفراج عن 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارتها الخميس الماضي.

وسحبت الدول حتى الآن 330 مليون برميل من إجمالي 400 مليون برميل تعهدت بالإفراج عنها في مارس الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تقلبات أسواق الطاقة.

ووفقًا لما أوردته وكالة «بلومبرج» في وقت سابق، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا من أجل الإفراج عن كميات إضافية من النفط، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الديزل.

لكن واشنطن لم تقدم مقترحًا رسميًا للإفراج عن كميات إضافية خلال اجتماع الخميس، فيما شكك مسؤولون أوروبيون في ملاءمة التوقيت الحالي لاتخاذ هذه الخطوة، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم إعلان المحادثات رسميًا.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن إجراءات إضافية تستهدف سوق الديزل لا تزال قيد المراجعة والتنفيذ، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مطالبة الدول الأوروبية بتحمل مسؤولياتها بشأن الالتزامات السابقة للحد من اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية وخفض الأسعار.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه عقب إعلان ترامب خلال قمة مجموعة السبع، تعهدت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية باستكمال التزاماتها المعلنة في مارس فورًا، إلى جانب الإفراج عن كميات إضافية من النفط.