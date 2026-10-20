بمراسم ملكية وعسكرية.. الملك تشارلز الثالث يستقبل سلطان عُمان في قلعة وندسور ببريطانيا

استقبل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا اليوم /الثلاثاء/ سُلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في قلعة وندسور، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية حافلة ومراسم عسكرية ضخمة تزامنًا مع وصوله في أول زيارة رسمية له إلى المملكة المتحدة منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2020.

وأفادت صحيفة "التلجراف " البريطانية بأن أمير ويلز الأمير وليام استقبل سلطان عُمان في مقر إقامته قبل أن يتوجه الاثنان معًا إلى وندسور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ذلك كان في استقباله رسميًا الملك والملكة، بمشاركة أميرة ويلز الأميرة كيت، حيث اصطف الجميع على منصة مخصصة في وسط المدينة، بينما أُطلقت التحية الملكية في حديقة وندسور المنزلية برج لندن.