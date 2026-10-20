ارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في شبوة اليمنية إلى 73 قتيلا

أفاد مكتب الإعلام في محافظة شبوة اليمنية بأن عدد قتلى هجوم شنته حركة الحوثي على معسكر تدريب تابع لقوات أمن الحكومة ​في المحافظة أمس الاثنين ارتفع إلى 73 قتيلا.

هجوم شبوة اليمنية

وأضاف المكتب أن 14 ‌شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة صواريخ باليستية أصابت قوات ⁠أمنية في أثناء تدريبات أمس الاثنين.

وقال عوض الوزير محافظ شبوة إن ​أكثر من 200 شخص أصيبوا.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن المعسكر تديره قوات سعودية.

وبدأت القوات الحكومية هذا الشهر ​حملة تهدف إلى استعادة مناطق أصبحت خاضعة لسيطرة الحوثيين واسترداد المواقع القريبة ​من المضيق، في وقت تفرض فيه الجماعة حصارا على تعز التي تعد آخر منطقة حضرية ‌رئيسية ⁠تحت سيطرة القوات المناهضة لها في منطقة المرتفعات الجنوبية باليمن.

وتحول القتال في اليمن إلى جبهة جديدة في الصراع الأوسع نطاقا في المنطقة الذي بدأ بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، وصعد الحوثيون هجماتهم على ​السعودية.