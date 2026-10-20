30 دقيقة .. الزمالك يتقدم بأقدام شريف ويبحث عن الثاني ضد بترول أسيوط

مر 30 دقيقة بتقدم نادي الزمالك على بترول أسيوط بهدف نظيف من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تسديدة صاروخية من عبد الرحمن كشكش لاعب بترول أسيوط من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى خارج الملعب في الدقيقة 8.

وأهدر أحمد شريف مهاجم الزمالك فرصة هدف محقق بعدما إنفرد بمرمي بترول أسيوط ولكن ينجح حارس المنافس فى تصدي للكرة وتردت لشيكوبانزا الذى تابع الكرة ويسددها خارج المرمي تماماً في الدقيقة 11.

وتراجع حكم المباراة فى طرد إبراهيم عباس لاعب بترول أسيوط بعد تدخل عنيف على قدم أحمد شريف في الدقيقة 15.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 28، بعد خطأ فادح من دفاع بترول أسيوط في إخراج الكرة من منطقة الجزاء استغله بقطع للكرة أحمد شريف وأنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.



