فوائد متعددة.. طريقة عمل الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

يُعد الباذنجان المحشي من الأطباق المميزة التي تجمع بين المذاق الشهي والمكونات الغذائية المتنوعة، إذ يعتمد على الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة، مع إضافة زيت الزيتون والتوابل التي تمنحه نكهة غنية ومختلفة عن طرق التحضير التقليدية.

يمكن تحضير نسخة نباتية من الطبق باستخدام الباذنجان المحمص والحمص والطماطم والبقدونس والبصل الأخضر، لتقديم وجبة متكاملة تجمع بين الخضراوات والبروتين النباتي والألياف.

مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة

تبدأ طريقة التحضير بتقطيع الباذنجان إلى نصفين طوليين، ثم شويه في الفرن حتى يصبح طريًا. وفي هذه الأثناء، يُحضّر الحشو من الحمص والطماطم المقطعة والبقدونس والبصل الأخضر والكسكس المطهو، مع إضافة التوابل حسب الرغبة.

بعد ذلك، يُوزع الحشو داخل أنصاف الباذنجان، ثم يُعاد إلى الفرن لبضع دقائق حتى تمتزج النكهات جيدًا، ويمكن تقديمه مع صلصة الطحينة بالليمون لإضافة مذاق مميز.

لماذا تستحق هذه الأكلة التجربة؟

يمتاز الباذنجان باحتوائه على الألياف ومركبات مضادة للأكسدة، بينما يمد الحمص الجسم بالبروتين النباتي والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع. كما يضيف زيت الزيتون دهونًا غير مشبعة إلى الوجبة، وتوفر الطماطم والأعشاب مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

ويمكن تعديل الوصفة بسهولة لتناسب الأذواق المختلفة، سواء بإضافة الجبن أو استبدال الكسكس بالأرز أو تقديمها كوجبة نباتية خفيفة نسبيًا، مع مراعاة كمية الزيت والإضافات المستخدمة.

وتُعد هذه الوصفة اختيارًا مناسبًا للراغبين في تجربة أكلة جديدة تجمع بين الخضراوات والنكهات المتوسطية، دون الحاجة إلى القلي أو استخدام صلصات ثقيلة.

المصدر: موقع The Mediterranean Dish،



