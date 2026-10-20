طريقة عمل اللسان بطعم لا يقاوم.. وصفة شهية بخطوات سهلة في المنزل

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق جديدة لتحضير الأكلات التقليدية بمذاق مميز، ويعد اللسان من الأطباق التي تتمتع بشعبية كبيرة على المائدة المصرية، خاصة عند تحضيره بالتوابل العطرية والخضراوات التي تمنحه نكهة غنية وقوامًا طريًا.

ويمكن تحضير اللسان في المنزل بخطوات بسيطة، سواء بتقديمه مسلوقًا مع الشوربة أو تحميره بعد السلق للحصول على لون ذهبي وطعم شهي.

مكونات عمل اللسان

- نصف كيلو من اللسان.

- بصلة كبيرة مقطعة.

- حبة طماطم.

- جزرة مقطعة.

- 3 فصوص من الثوم.

- ورقتا لورا.

- 3 حبات حبهان.

- عود قرفة صغير حسب الرغبة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

- ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت.

- ماء ساخن حسب الحاجة.

خطوات تحضير اللسان

1. تنظيف اللسان جيدًا

يُغسل اللسان جيدًا بالماء، ويمكن نقعه لفترة قصيرة في الماء البارد، ثم يُصفى استعدادًا للطهي.

2. سلق اللسان بالتوابل

يوضع اللسان في قدر به ماء ساخن، وتضاف إليه البصلة والطماطم والجزر والثوم وورق اللورا والحبهان والفلفل الأسود. يُترك حتى يغلي، مع إزالة الرغوة التي تظهر على السطح، ثم يُطهى على نار هادئة حتى يصبح طريًا.

ويختلف وقت التسوية حسب حجم اللسان وطريقة الطهي، لذلك يُفضل اختبار مدى نضجه باستخدام شوكة، مع التأكد من وصوله إلى درجة التسوية الآمنة.

3. تقطيع اللسان

بعد تمام النضج، يُرفع اللسان من الشوربة ويُترك حتى يبرد قليلًا، ثم يُزال الجلد الخارجي إذا لزم الأمر، ويُقطع إلى شرائح متوسطة الحجم.

4. تحمير اللسان للحصول على مذاق مميز

تُسخن ملعقة من السمن في مقلاة، ثم تُضاف شرائح اللسان مع رشة من الفلفل الأسود والسبع بهارات، وتُقلب حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا من الجانبين.

ويمكن إضافة القليل من الثوم المفروم في نهاية التحمير للحصول على نكهة أقوى، مع الحرص على عدم احتراقه.

سر نجاح اللسان والحصول على مذاق لا يقاوم

للحصول على لسان طري وغني بالنكهة، يُنصح بطهيه على نار هادئة حتى ينضج جيدًا، مع استخدام الحبهان وورق اللورا والبصل أثناء السلق للتخلص من الرائحة غير المرغوبة وإضافة نكهة مميزة.

كما أن تحمير الشرائح بعد السلق يمنحها مذاقًا مختلفًا وقوامًا شهيًا، ويمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء.

طريقة تقديم اللسان

يُقدم اللسان ساخنًا بعد التحمير، ويمكن تزيينه بالبقدونس المفروم، مع تقديم الشوربة إلى جانبه أو استخدامها في إعداد الأرز، للحصول على وجبة متكاملة تناسب الغداء العائلي والمناسبات.