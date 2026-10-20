وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله بضربة قاسية.. ويحذر من توسيع المنطقة الأمنية بجنوب لبنان

توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حزب الله بتلقي ضربة قاسية إذا انضم إلى أي هجوم إيراني على إسرائيل، ملوحًا بتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، ومؤكدًا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح الحزب في جميع أنحاء لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن أي هجوم يستهدف البلدات الواقعة شمالي إسرائيل سيقابله رد عسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت، في تهديد يعكس احتمالات اتساع نطاق المواجهة بين الجانبين.

وأضاف أن إسرائيل مستعدة للتحرك باتجاه مدينة النبطية ونهر الليطاني، بهدف توسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، والتأكيد على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي إلى حين تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله، بحسب تصريحاته.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية، وسط تحذيرات إسرائيلية من تدخل حزب الله في أي مواجهة محتملة مع إيران، وما قد يترتب على ذلك من توسيع نطاق الضربات لتشمل مناطق لبنانية أوسع.