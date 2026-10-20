جدة تستضيف مؤتمر الابتكار العالمي للمياه ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 140 دولة

تستضيف مدينة جدة السعودية النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2026)، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2026، بهدف تسريع تحويل الحلول المبتكرة في قطاع المياه من مراحل البحث والتطوير إلى التطبيق العملي، وتعزيز التعاون بين المبتكرين والمستثمرين والجهات المستفيدة، بما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة الخدمات ويحافظ على استدامة الموارد عالميًا.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة خبراء وباحثين ومبتكرين ومستثمرين وممثلين لجهات معنية بقطاع المياه من أكثر من 140 دولة، إلى جانب أكثر من 250 متحدثًا، فيما يُتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين 10 آلاف شخص، فضلًا عن معرض مصاحب يضم أكثر من 150 علامة تجارية عالمية.

وقال وكيل الرئيس للأبحاث والتقنيات الواعدة للمياه، المهندس طارق الغفاري، إن المؤتمر يمثل منصة عالمية لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المياه، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن القيمة السوقية العالمية للأمن المائي وإدارة البنية التحتية للمياه تُقدر بنحو 303.8 مليار دولار، فيما تتجاوز قيمة مشروعات الإنشاءات والهندسة المرتقبة لمرافق المياه والصرف الصحي 1.2 تريليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي يتطلب استثمارات إضافية تتراوح بين 131 و140 مليار دولار سنويًا.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحديات عالمية متزايدة تشمل الجفاف والفيضانات وارتفاع الطلب على المياه، ما يعزز الحاجة إلى تطوير منظومات أكثر موثوقية ومرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والضغوط المتنامية على الموارد.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لا يزال 1.8 مليار شخص يعيشون في أسر لا تتوفر فيها إمدادات المياه داخل المسكن، بينما تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى أن الزراعة تستحوذ على نحو 72% من إجمالي المياه العذبة المسحوبة عالميًا.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات الرئيسية، من بينها إعادة استخدام المياه المعالجة وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتحليل البيانات في التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول، بما يسهم في تحسين أداء الخدمات ورفع كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.

كما تتناول جلساته دور السياسات والحوكمة والتمويل وبناء القدرات في تسهيل تبني التقنيات الواعدة، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والاحتياجات التشغيلية، بما يدعم الجدوى الاقتصادية للابتكارات ويضمن استدامة تأثيرها على أرض الواقع.

وتتضمن الفعاليات تنظيم «مياهثون»، وإقامة منصات لعرض حلول الشركات الناشئة، إلى جانب الجائزة العالمية للابتكار في المياه، بهدف إبراز الأفكار الواعدة وربط أصحابها بالشركاء والمستثمرين، وتسريع وصول الحلول الجديدة إلى الأسواق وتوسيع نطاق تطبيقها.