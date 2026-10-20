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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نبيل فهمي: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان

نبيل فهمي من جنوب لبنان
نبيل فهمي من جنوب لبنان
هاني حسين

زار نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، جنوب لبنان للاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مقبولة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: “مسؤولية عربية ودولية لدعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته”.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية:" نعمل على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان".

وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية:" يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان".

لبنان جنوب لبنان نبيل فهمي اخبار التوك شو الجامعة العربية

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