نبيل فهمي: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان

زار نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، جنوب لبنان للاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مقبولة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: “مسؤولية عربية ودولية لدعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته”.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية:" نعمل على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان".

وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية:" يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان".