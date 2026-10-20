الاحتلال يعلن تدمير 540 بنية تحتية والعثور على 150 قطعة سلاح بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير أكثر من 540 بنية تحتية عسكرية والعثور على أكثر من 150 قطعة سلاح في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار العمليات التي تنفذها قوات الفرقة 91 في المنطقة الأمنية، وفق بيان للجيش.

وأوضح البيان أن قوات تابعة للألوية 300 و769 و4، إلى جانب لواء مدرسة المشاة، نفذت عمليات عسكرية في مناطق الخيام وطير حرفا وميس الجبل ومجدل زون، بهدف إزالة ما وصفه الاحتلال بالتهديدات التي تواجه إسرائيل.

صواريخ مضادة للدروع ومنصات إطلاق

وأشار جيش الاحتلال إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية، إلى جانب العثور على مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخائر، شملت قنابل يدوية وقذائف صاروخية وصواريخ «آر بي جي»، وصواريخ مضادة للدروع، بينها صواريخ بعيدة المدى.

كما تضمنت المضبوطات، بحسب البيان، أسلحة مدفعية ومنصات إطلاق وبنادق كلاشنيكوف وعبوات ناسفة ومسدسات وأسلحة خفيفة ومخازن ذخيرة.

وأضاف جيش الاحتلال أن قوات من لواء مدرسة المشاة وكتيبة غيفن التابعة لكلية تأهيل الضباط شاركت في عمليات البحث عن الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية في المناطق المستهدفة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار عملياته العسكرية لمنع حزب الله من استهداف المواطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى مواصلة تحركاته لإزالة التهديدات، مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما ورد في بيانه.