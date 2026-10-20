فرصة أخيرة.. موعد انتهاء حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار

مع اقتراب انتهاء فترة التقديم، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن موعد غلق باب الحجز في مشروع «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار المدعوم، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، ضمن جهود الدولة لتيسير الحصول على سكن ملائم بأسعار تتناسب مع إمكانات الفئات المستحقة.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعدًا نهائيًا للتقديم في غضون أسبوع، ما يمنح الراغبين في الاستفادة من المبادرة فرصة أخيرة لاستكمال الإجراءات وتسجيل بياناتهم إلكترونيًا، وفقًا للشروط المعلنة.

متى ينتهي تقديم سكن لكل المصريين 9؟

من المقرر أن يُغلق باب التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وكانت مرحلة التقديم المخصصة لذوي الهمم قد بدأت في 20 سبتمبر واستمرت حتى 27 سبتمبر، قبل فتح باب التقديم لبقية المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى الموعد النهائي المحدد.

ويتعين على المتقدمين عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل إرسال الطلب.

رابط التقديم وخطوات حجز الوحدات

أتاحت الجهات المعنية التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، وتشمل الإجراءات إنشاء حساب على المنصة، والاطلاع على كراسة الشروط، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ورفع المستندات واستكمال خطوات التسجيل وفقًا للتعليمات المعلنة.

كما حدد الإعلان رسوم تسجيل بقيمة 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للاسترداد، إلى جانب مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوبة.

ويُسدد مبلغ التأمين من خلال مكاتب البريد المميكنة في المحافظات والمدن المطروح بها الوحدات، على أن يُسترد بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للضوابط والشروط الواردة بكراسة الشروط.

شروط الحصول على شقق الإيجار المدعوم

تتضمن أبرز شروط التقديم في «سكن لكل المصريين 9» ما يلي:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا حتى نهاية الإعلان.

- ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأسرة من جميع المصادر 16 ألف جنيه.

- تقديم المستندات المطلوبة والالتزام بجميع الضوابط الواردة بكراسة الشروط.

- عدم الجمع بين التقديم في وحدات الإيجار المدعوم التابعة للصندوق ووحدات الإيجار المنتهي بالتملك التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

15 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة

يتضمن الإعلان نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتشمل الوحدات المطروحة شققًا بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا في المحافظات والمدن الجديدة، بينما تتراوح مساحات وحدات «حياة كريمة» بين 96 و100 متر مربع.

ومع اقتراب الموعد النهائي، تظل مراجعة كراسة الشروط خطوة أساسية أمام الراغبين في التقديم، للتأكد من ملاءمة الوحدة وظروف الاستحقاق، واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب الحجز رسميًا.