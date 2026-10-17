سكن لكل المصريين 9 بالإيجار.. رابط متابعة الطلب وأرقام الاستعلام

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية متابعة حالة طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار عبر قنوات رقمية ووسائل تواصل مخصصة للاستعلام عن الطلبات ومعرفة المستجدات والإجراءات المطلوبة في كل مرحلة، مع التأكيد على أهمية صحة رقم الهاتف المحمول المسجل عند تقديم الطلب، ومتابعة الرسائل والإخطارات الصادرة عن الصندوق، وتحديث البيانات من خلال القنوات الرسمية عند حدوث أي تغيير.

وتساعد متابعة الطلب بصورة منتظمة المتقدمين على التعرف على المستجدات المتعلقة بملفاتهم، والانتباه إلى أي إجراءات مطلوب استكمالها خلال المواعيد المحددة، وفقًا للضوابط الواردة في كراسة الشروط، كما تتيح قنوات التواصل الرسمية تقديم الاستفسارات والشكاوى عند الحاجة إلى المساعدة.

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وتشمل وسائل المتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنصة الشكاوى والمقترحات، والمنصات الرقمية التابعة للصندوق، إلى جانب مركز خدمة العملاء وأجهزة المدن ومديريات الإسكان، مع إمكانية الاستعانة بمنصة مصر الرقمية عند الحاجة إلى استكمال إجراءات تعديل رقم الهاتف المسجل على الطلب.

ما شروط متابعة طلب شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026؟

تتضمن الضوابط الواردة في كراسة الشروط مجموعة من الإجراءات التي ينبغي للمتقدمين الالتزام بها عند متابعة طلبات شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، وفي مقدمتها مراجعة بيانات الاتصال والتأكد من إمكانية استقبال الإخطارات المتعلقة بالطلب.

1. لماذا يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المحمول؟

يجب على المتقدم مراجعة رقم الهاتف المحمول المسجل على الموقع الإلكتروني للحجز، لأن الرسائل النصية تُستخدم خلال مراحل التعامل مع الطلب، وتُعد، وفقًا لكراسة الشروط، وسيلة رسمية للإخطار بحالة الطلب وما قد يتطلبه من إجراءات.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضرورة التأكد من أن الرقم المسجل صحيح ومتاح للاستخدام، بما يساعد على استقبال الإخطارات المتعلقة بالملف ومتابعة المستجدات دون تفويت الرسائل الموجهة إلى صاحب الطلب.

2. كيف تعدل رقم الهاتف المسجل في طلب الإسكان الاجتماعي؟

في حالة تغيير رقم الهاتف المحمول المسجل عند تقديم الطلب، يتعين على المتقدم الدخول إلى منصة مصر الرقمية لاستكمال إجراءات تأكيد تعديل رقم الهاتف على طلب العميل، وفقًا للضوابط الواردة في النص.

وتشير الضوابط المعلنة إلى أنه قد لا يُعتد بادعاء تغيير الرقم دون استكمال الإجراء المطلوب، ولذلك ينبغي عدم الاكتفاء باستخدام رقم جديد في التواصل، بل استكمال خطوات التعديل من خلال القناة الرسمية المحددة.

3. هل يجب تسجيل رقم الهاتف باسم صاحب الحساب؟

يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب الحساب، بهدف ضمان صحة بيانات التواصل والإخطارات المتعلقة بالطلب، وهو ما يجعل مراجعة ملكية الرقم المسجل جزءًا مهمًا من إجراءات متابعة ملف الإسكان الاجتماعي.

4. من المسؤول عن متابعة حالة الطلب؟

يتحمل المتقدم مسؤولية متابعة حالة طلبه واتخاذ الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، ولذلك لا ينبغي انتظار التواصل المباشر في كل مرحلة، بل يتعين متابعة الرسائل والمخاطبات الرسمية والتحقق من المستجدات عبر القنوات المتاحة.

ما طرق الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 9 بالإيجار؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من القنوات التي يمكن للمتقدمين استخدامها لمتابعة طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، والاستفسار عن المستجدات أو تقديم الشكاوى عند الحاجة إلى المساعدة، وتشمل هذه الوسائل ما يأتي.

متابعة المنصات الرقمية الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق للاطلاع على المعلومات المتاحة بشأن الطلبات.

استخدام منصة الشكاوى والمقترحات لتقديم الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالطلب.

التواصل مع مركز خدمة عملاء الصندوق عبر أرقام الهواتف المخصصة للاستعلام.

التوجه إلى مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان عند الحاجة إلى المساعدة.

وتتيح هذه القنوات للمتقدمين متابعة المستجدات المتعلقة بملفاتهم، وطلب المساعدة بشأن الإجراءات المطلوبة، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية عند الاستفسار عن حالة الطلب أو أي بيانات مرتبطة به.

ما أرقام خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي؟

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أرقامًا للتواصل مع مركز خدمة العملاء والاستفسار عن الطلبات، وهي:

5999.

5777.

1188.

090071117 من أي خط أرضي.

ويمكن للمتقدمين استخدام أرقام التواصل المعلنة للاستفسار عن الطلبات والإجراءات المرتبطة بها، مع الحرص على تجهيز البيانات اللازمة عند التواصل، بما يساعد على توضيح الاستفسار وتحديد الخدمة المطلوبة.

وتظهر أرقام خدمة العملاء نفسها على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يدعم أهمية الرجوع إلى الموقع للتحقق من بيانات التواصل والخدمات المتاحة.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية

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ما رابط منصة مصر الرقمية لمتابعة طلب شقق الإيجار؟

يمكن الوصول إلى الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي: منصة مصر الرقمية، وذلك وفقًا للخدمات المتاحة على المنصة، بما فيها الخدمات التي قد يحتاج إليها المتقدم عند تحديث بياناته أو استكمال إجراءات مرتبطة بمتابعة ملفه.

وتبرز أهمية المنصة بصورة خاصة في حالة تغيير رقم الهاتف المحمول المسجل على الطلب، إذ تنص الضوابط الواردة في النص على ضرورة استكمال إجراءات تأكيد تعديل الرقم من خلالها، بدلًا من الاكتفاء بالإبلاغ عن تغييره دون تنفيذ الإجراء المطلوب.

وينبغي للمتقدم التأكد من استخدام المنصة الرسمية، ومراجعة البيانات التي يدخلها بعناية، ومتابعة الإرشادات المعروضة أثناء استخدام الخدمة، مع الرجوع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي عند مواجهة مشكلة أو عدم وضوح الإجراء المطلوب.

ما مسؤولية المتقدم عن متابعة طلب الإسكان الاجتماعي؟

تشدد الضوابط الواردة في كراسة الشروط على مسؤولية المتقدم عن متابعة جميع المخاطبات والإخطارات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء أُرسلت إلى العنوان المسجل أو عبر الرسائل النصية إلى رقم الهاتف المحدد في استمارة الحجز.

ولا تقتصر هذه المخاطبات على ما يصدر عن الصندوق مباشرة، بل تشمل أيضًا الجهات التي تنوب عنه، مثل البنك أو شركة التكنولوجيا المالية أو جهاز المدينة المختص، وفقًا لما ورد في الضوابط المعلنة.

كما يتحمل العميل مسؤولية متابعة طلبه واتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب، ولا يجوز له الرجوع على الصندوق بسبب تبعات ناتجة عن عدم المتابعة أو التأخر في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، وفقًا لكراسة الشروط.

ومن ثم، فإن متابعة الطلب لا تقتصر على معرفة موقف الحجز فقط، بل تشمل التأكد من صحة بيانات الاتصال، ومراجعة الرسائل النصية، والانتباه إلى المخاطبات الرسمية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة في مواعيدها، والاستعانة بخدمة العملاء عند الحاجة إلى التوضيح.

ما أهم النصائح لتجنب مشكلات متابعة طلب شقق سكن لكل المصريين 9؟

لتقليل احتمالات تفويت الإخطارات أو التأخر في استكمال الإجراءات، ينبغي للمتقدمين الالتزام بمجموعة من الخطوات العملية المستندة إلى الضوابط الواردة في النص.

مراجعة رقم الهاتف المحمول المسجل عند تقديم الطلب والتأكد من صحته.

التأكد من تسجيل رقم الهاتف باسم صاحب الحساب.

استكمال إجراءات تعديل رقم الهاتف عبر منصة مصر الرقمية عند تغييره.

متابعة الرسائل النصية والمخاطبات المرسلة إلى العنوان المسجل.

مراجعة الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية للصندوق لمعرفة المستجدات.

استخدام منصة الشكاوى والمقترحات عند الحاجة إلى تقديم استفسار أو شكوى.

التواصل مع مركز خدمة العملاء أو التوجه إلى مراكز الخدمة عند الحاجة إلى مساعدة مباشرة.

تنفيذ الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة وفقًا لكراسة الشروط.

وبذلك، تعتمد متابعة طلبات شقق «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار على صحة بيانات المتقدم، والالتزام بإجراءات تحديثها، ومتابعة الإخطارات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات التي تنوب عنه، مع الاستفادة من القنوات الرقمية ومراكز خدمة العملاء عند الحاجة.