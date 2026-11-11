محافظ القليوبية يعقد لقاء جماهيريا لمناقشة طلبات وشكاوى المواطنين

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري رقم 97، لمناقشة طلبات وشكاوى 22 حالة من مواطني مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، والتي تنوعت بين توفير فرص العمل، وطلبات نقل المعلمين، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، ومشكلات التراخيص والتصالح، وملفات الطرق وقرارات الإزالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة.



وشهد اللقاء الاستجابة لعدد من الطلبات، حيث جرى توفير فرص عمل لعدد من المواطنين، من خلال ترشيح أحد المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الأموال، وترشيح مواطنة للعمل بشركة التضامن للتمويل الأصغر.

وفي ملف التعليم، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص طلبات نقل المعلمين ودراسة إمكانية تنفيذها وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية ومعدلات العجز في التخصصات المختلفة، بما يحقق التوازن في توزيع المعلمين ويحافظ على انتظام العملية التعليمية. كما وجّه بنقل أحد المعلمين من إدارة شبين القناطر التعليمية إلى إدارة بنها التعليمية، وتسكينه بمدرسة تتناسب مع ظروفه الصحية.

كما بحث المحافظ طلب إحدى المواطنات بشأن إتاحة فرصة عمل لها بمدرسة خاصة قريبة من محل إقامتها، مراعاةً لظروفها الأسرية واحتياجات نجلها من ذوي الهمم، فضلًا عن طلب إحدى العاملات العودة إلى عملها بالوحدة المحلية بأجهور، نظرًا لظروفها الصحية وحاجتها إلى رعاية ابنتها المريضة.

وفي إطار الاهتمام بملفات ذوي الهمم، بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين بشأن تعذر تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي بفحص المشكلة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها. كما وجّه بإعداد مذكرة بشأن طلب المواطن الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وإرسالها إلى الجهة المختصة لفحص الطلب وتوضيح أسباب تأخر الرد عليه، وبحث سبل تذليل العقبات أمامه.

وفي ملف التراخيص والتصالح، ناقش اللقاء عددًا من الحالات التي تتطلب مراجعة فنية وقانونية، من بينها شكوى بشأن تعذر إصدار رخصة بناء مجاورة نتيجة اختلاف عرض الممر على الطبيعة عن البيانات الواردة بالرخصة، حيث أُحيل الموضوع إلى إدارة التخطيط العمراني لبيان مدى إمكانية إصدار بيان الصلاحية، في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد والوضع القائم على الطبيعة.

كما يجري فحص طلب استصدار رخصة مبانٍ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نظرًا لكون النشاط مختلطًا، فيما يتوقف استخراج نموذج التصالح لمنزل بعزبة الزهار على موافقة وزارة الأوقاف باعتبارها جهة الولاية.

وتطرق اللقاء إلى شكوى بشأن تأخر تنفيذ قرار إزالة غرف خدمات بأحد العقارات، حيث سبق إجراء محاولتين للتنفيذ، إلا أن استكمال الإجراءات تعذر بسبب وجود إعاشة بالمكان، إلى جانب مناقشة شكوى مواطن بشأن رفض إصدار نموذج التصالح رغم تقدمه بتظلم، وطلب آخر يتعلق بارتفاع تكاليف الإزالة، فضلًا عن التماس بشأن نزاع على قطعة أرض.

وفي إحدى الحالات التي تستلزم المعاينة على الطبيعة، وجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية ببنها بإجراء معاينة ميدانية بنفسه، وبمرافقة المواطن صاحب الشكوى، للوقوف على أبعاد المشكلة وتحديد الموقف الفعلي واتخاذ الإجراء المناسب.

وفيما يتعلق بشكوى الطريق الرابط بين قرى سنهرة ونامول وكفر الحصافة بمركز طوخ، وما يشهده من إشغالات ومخلفات تعوق حركة المواطنين والطلاب، أوضحت الوحدة المحلية أن الطريق يقع خارج الحيز العمراني، وأن الموقع يشهد وجود مخلفات زراعية وسباخ بلدي على الترعة المغطاة، حيث جرى توجيه إنذارات للمواطنين لرفع المخلفات والتعديات، واستجاب بعضهم بإزالة الإشغالات، فيما تمت مخاطبة هندسة ري قليوب لإيفاد أحد المهندسين لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبارها جهة الولاية.

كما استعرض اللقاء عددًا من الشكاوى الأخرى التي لا تزال قيد الفحص لدى النيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة التخطيط العمراني، لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأنها، وتحديد الموقف وفقًا لاختصاص كل جهة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مشكلاتهم على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد مع كل شكوى، وسرعة فحص الطلبات، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لإيجاد حلول عملية في إطار القانون، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى نتائج واضحة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.