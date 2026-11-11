قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
أحمد موسى: ضرب الكيانات الإخوانية اقتصاديا يوجع التنظيم.. وإخضاع من يتعامل معهم لقانون مكافحة الإرهاب
«معيط»: تغيّر سعر الصرف رفع قيمة الدّين بنحو 3 تريليونات جنيه دون اقتراض جديد
تأهب عسكري إسرائيلي رغم تحذيرات آيزنكوت لنتنياهو.. وجيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات مفاجئة
وليد جاب الله: تهديدات قطع الكابلات ومضيق هرمز تكشف الضعف الجغرافي في المنطقة |فيديو
«قانون الإشباع».. البابا تواضروس يستكمل سلسلة «قوانين روحية» في اجتماع الأربعاء
إنذار تحذيري في الطائف وخميس مشيط وينبع.. والدفاع المدني السعودي يدعو السكان للحذر
حالة الطقس غدا الخميس 12 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة بالمحافظات
برلمانية: المطالبة باستقالة الوزراء بسبب الحوادث ليست حلًا.. والمعالجة الجذرية تبدأ بتحديد أوجه القصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يعقد لقاء جماهيريا لمناقشة طلبات وشكاوى المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري رقم 97، لمناقشة طلبات وشكاوى 22 حالة من مواطني مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، والتي تنوعت بين توفير فرص العمل، وطلبات نقل المعلمين، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، ومشكلات التراخيص والتصالح، وملفات الطرق وقرارات الإزالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة.


وشهد اللقاء الاستجابة لعدد من الطلبات، حيث جرى توفير فرص عمل لعدد من المواطنين، من خلال ترشيح أحد المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الأموال، وترشيح مواطنة للعمل بشركة التضامن للتمويل الأصغر. 
وفي ملف التعليم، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص طلبات نقل المعلمين ودراسة إمكانية تنفيذها وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية ومعدلات العجز في التخصصات المختلفة، بما يحقق التوازن في توزيع المعلمين ويحافظ على انتظام العملية التعليمية. كما وجّه بنقل أحد المعلمين من إدارة شبين القناطر التعليمية إلى إدارة بنها التعليمية، وتسكينه بمدرسة تتناسب مع ظروفه الصحية.
كما بحث المحافظ طلب إحدى المواطنات بشأن إتاحة فرصة عمل لها بمدرسة خاصة قريبة  من محل إقامتها، مراعاةً لظروفها الأسرية واحتياجات نجلها من ذوي الهمم، فضلًا عن طلب إحدى العاملات العودة إلى عملها بالوحدة المحلية بأجهور، نظرًا لظروفها الصحية وحاجتها إلى رعاية ابنتها المريضة.
وفي إطار الاهتمام بملفات ذوي الهمم، بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين بشأن تعذر تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي بفحص المشكلة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها. كما وجّه بإعداد مذكرة بشأن طلب المواطن الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وإرسالها إلى الجهة المختصة لفحص الطلب وتوضيح أسباب تأخر الرد عليه، وبحث سبل تذليل العقبات أمامه.
وفي ملف التراخيص والتصالح، ناقش اللقاء عددًا من الحالات التي تتطلب مراجعة فنية وقانونية، من بينها شكوى بشأن تعذر إصدار رخصة بناء مجاورة نتيجة اختلاف عرض الممر على الطبيعة عن البيانات الواردة بالرخصة، حيث أُحيل الموضوع إلى إدارة التخطيط العمراني لبيان مدى إمكانية إصدار بيان الصلاحية، في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد والوضع القائم على الطبيعة.
كما يجري فحص طلب استصدار رخصة مبانٍ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نظرًا لكون النشاط مختلطًا، فيما يتوقف استخراج نموذج التصالح لمنزل بعزبة الزهار على موافقة وزارة الأوقاف باعتبارها جهة الولاية.
وتطرق اللقاء إلى شكوى بشأن تأخر تنفيذ قرار إزالة غرف خدمات بأحد العقارات، حيث سبق إجراء محاولتين للتنفيذ، إلا أن استكمال الإجراءات تعذر بسبب وجود إعاشة بالمكان، إلى جانب مناقشة شكوى مواطن بشأن رفض إصدار نموذج التصالح رغم تقدمه بتظلم، وطلب آخر يتعلق بارتفاع تكاليف الإزالة، فضلًا عن التماس بشأن نزاع على قطعة أرض.
وفي إحدى الحالات التي تستلزم المعاينة على الطبيعة، وجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية ببنها بإجراء معاينة ميدانية بنفسه، وبمرافقة المواطن صاحب الشكوى، للوقوف على أبعاد المشكلة وتحديد الموقف الفعلي واتخاذ الإجراء المناسب.
وفيما يتعلق بشكوى الطريق الرابط بين قرى سنهرة ونامول وكفر الحصافة بمركز طوخ، وما يشهده من إشغالات ومخلفات تعوق حركة المواطنين والطلاب، أوضحت الوحدة المحلية أن الطريق يقع خارج الحيز العمراني، وأن الموقع يشهد وجود مخلفات زراعية وسباخ بلدي على الترعة المغطاة، حيث جرى توجيه إنذارات للمواطنين لرفع المخلفات والتعديات، واستجاب بعضهم بإزالة الإشغالات، فيما تمت مخاطبة هندسة ري قليوب لإيفاد أحد المهندسين لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبارها جهة الولاية.
كما استعرض اللقاء عددًا من الشكاوى الأخرى التي لا تزال قيد الفحص لدى النيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة التخطيط العمراني، لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأنها، وتحديد الموقف وفقًا لاختصاص كل جهة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مشكلاتهم على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد مع كل شكوى، وسرعة فحص الطلبات، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لإيجاد حلول عملية في إطار القانون، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى نتائج واضحة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية بنها كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

ألفابت

"ألفابت" تستهدف جمع 3 مليارات دولار من أول إصدار لسندات بعملتي هونج كونج وسنغافورة

شركة هوندا اليابانية

هوندا تضخ 3 مليارات دولار في مصنع جديد بأمريكا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أول سايس يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وعصابات تستهدف سرقة سيارات تويوتا

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد