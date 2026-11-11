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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مصرف الحصة بطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال رصف وتطوير شارع مصرف الحصة بمدينة طوخ، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى الأعمال المنفذة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


جاء ذلك بحضور المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندسة حنان جمال، مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية.
وتابع المحافظ أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة، الذي يبلغ طوله نحو 900 متر، بمتوسط عرض 8.30 متر، ويضم حارتين مروريتين، حيث تشمل الأعمال ترميم الطريق، ورش طبقة التشريب البيتومينية (RC)، تمهيدًا لتنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المرورية.
وخلال الجولة، وجه محافظ القليوبية المهندسه حنان جمال مديرة مديرية الطرق بالتنسيق مع رؤساء مراكز المدن  بالتشغيل اليومي لجميع الجليدرات المتاحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتكليفها بأعمال تمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالقرى والطرق المؤدية إليها، بما يسهم في تحسين حالتها وتيسير حركة المواطنين، خاصة بالمناطق التي تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة دورية.
كما وجه المحافظ بإعداد تقرير يومي تفصيلي يتضمن مواقع تشغيل كل جليدر، والطرق التي تم تمهيدها وتسويتها، وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز، لضمان استمرارية العمل وتحقيق أقصى استفادة من المعدات المتاحة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن تحسين حالة الطرق بالقرى والطرق المؤدية إليها يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الطرق والوحدات المحلية، ووضع برامج عمل يومية تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتيسير انتقالاتهم اليومية، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

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