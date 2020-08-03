بشرى | المصابون بـ كورونا تحت سن الـ50 لا يحتاجون تنفسا صناعيا

، والذين تقل أعمارهم عن 50 سنة ، تعافوا من الفيروس دون الحاجة للعلاج بالأكسجين. كشفت دراسة علمية حديثة أن معظم المصابين بفيروس كورونا التاجي المستجد في كوريا الجنوبية





وبحسب الدراسة التي أجراها المركز الطبي الوطني الكوري، فإن 3.060 مصابا بفيروس كورونا، خضعوا للعلاج في 55 مستشفى في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم 20 يناير حتى 31 مايو 2020.





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وبحسب نتائج الدراسة فإن 1.2 % فقط من المصابين بالفيروس تحت سن الخمسين يحتاجون علاجا بالأكسجين والتنفس الصناعي، أما 17.3 من المصابين فوق سن الخمسين احتاجوا للتنفس الصناعي.





وأشارت الدراسة إلى أن 1.2% من المصابين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي في اليوم الـ14 من ظهور أعراض كورونا ، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب». وعلى النقيض من ذلك، احتاج 17.3% من المصابين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.





وبلغ معدل الوفيات من بين المصابين تحت 50 عاما صفرا في اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، غير أن المعدل لدى المصابين في الخمسينيات من العمر بلغ 0.5%، وارتفع لدى المصابين في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات أو أكبر إلى 0.9% و5.8% و14% على التوالي.