لا داعي للقلق.. دراسة: كورونا ينتقل بين أفراد الأسرة الواحدة بنسبة 15% فقط

أجرى معهد الصحة العامة" في مدينة Gandhinagar بولاية "كجرات" في الشمال الغربي الهندي، دراسة علمية حديثة، أكد فيها أن جميع أفراد العائلة الواحدة لا يصابون جميعهم بكورونا حتى لو أصيب فرد منهم.





وبحسب موقع صحيفة Deccan Herald، فإنه بنسبة 80 إلى 90% من العائلات التي أصيب أحد أفرادها بكورونا، لم يتعرضوا جميعا للإصابة.





وقال ديليب مافالنكار مدير معهد Dileep Mavalankar ، إن هذه العائلات "قد تكون لديها مناعة ضد المرض، والافتراض بأن أفرادها معرضون للفيروس قد لا يكون صحيحًا وأن ما يقال عن التعرض للفيروس خلال دقائق عدة سيتسبب بالإصابة به "هو غير دقيق، وإلا فلماذا لا يصاب الجميع في منزل واحد بعد إصابة أحد الأفراد؟".





وأوضحت نتائج الدراسة أن نسبة انتقال العدوى بين أعضاء العائلة الواحدة تبلغ 10 إلى 15% فقط، كما أكدت 13 دراسة أخرى تم نشرها في أنحاء العالم، وركزت جميعها على مسألة انتقال العدوى بين أفراد العائلات، من بينها 3 فقط أظهرت أن نسبة الانتقال هي أكثر من 30% أي أنها ليست الأغلبية.





كما أظهرت الدراسات أن نسبة انتقال العدوى، حتى بين الزوجين، تراوح بين 45 إلى 65%، ونسبة الانتقال من البالغ إلى الطفل منخفضة، وهي مرتفعة فقط من البالغ متوسط العمر إلى المتقدم بالسن.