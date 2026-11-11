قادة العالم يطالبون باتخاذ إجراءات أقوى وأسرع خلال محادثات كوب 31 وانتقادات لعدم كفاية الاستجابة

دعا قادة العالم، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة الاحتباس الحراري، وذلك مع بدء المحادثات الرسمية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في تركيا حيث وأكد القادة أن هذه الأزمة تلحق أضرارا جسيمة وغير متناسبة ببعض أكثر دول العالم ضعفا.

وقال سورانجيل ويبس الابن، رئيس دولة بالاو الجزرية: "كان من الممكن أن تقصفونا، فربما كان ذلك أهون من مشاهدة التغير المناخي وهو يمزق ديارنا قطعة تلو الأخرى. نحن في حالة حرب مع أزمة لم نتسبب في خلقها، حرب لا يمكن لأي معاهدة سلام أن تنهيها، بل لا سبيل لإنهاؤها إلا باتخاذ إجراءات عاجلة".

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن هذه القمة السنوية تأتي في أعقاب عام شهد فيضانات مميتة وموجات حر وكوارث أخرى. وأشار القادة إلى أن الصراعات الجيوسياسية قد صرفت الانتباه عن قضية التغير المناخي.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت الأمم المتحدة أنه أصبح من المحتم أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

يشار إلى أن قضية حصر ظاهرة الاحتباس الحراري عند هذا المستوى كانت هدفا لاتفاقية باريس لعام 2015، ولا تزال تشكل محورا للمفاوضات الدولية، فيما تسعى الأمم المتحدة إلى الحد من مدى تجاوز درجات الحرارة لهذه العتبة ومدة بقائها فوقها، مع العمل على خفضها مجددا إلى ما دون هذا المستوى بحلول نهاية القرن، وهو ما يعرف بـ "تجاوز العتبة".

وفي السياق، قالت ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس -التي حذرت قبل خمس سنوات من أن الحفاظ على عتبة 1.5 درجة مئوية أمر ضروري للبقاء- إن "الأدلة باتت واضحة الآن، لم نبذل جهدا كافيا".

وأضافت: "تجاوز العتبة ليس هدفا جديدا، بل هو دين؛ دين من الحرارة اقترضناه على حساب مستقبل أطفالنا، ويجب سداده".

وأوضحت أن كل خمس سنوات من التأخير تؤدي إلى زيادة في ذروة الاحتباس الاحتراري المتوقعة بمقدار عشر درجة مئوية، قائلة: "عشر الدرجة هذا يعني ضياع شعاب مرجانية وفقدان محاصيل وتدمير قرى، كما أنه سيؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم. انظروا إلى نيبال، حيث لقي أكثر من 1400 شخص حتفهم في فيضانات شهر أغسطس، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين".

من جانبه طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إطارا لمفاوضات المناخ، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري والتكيف مع عالم أكثر دفئا، فضلا عن زيادة الدعم المالي للدول الأكثر فقراً التي تتحمل العبء الأكبر لتغير المناخ، وتعزيز التعاون بدلاً من الصراع.

وقال جوتيريش - في كلمته الافتتاحية - "ندرك الحقيقة، وعلينا الآن التصرف بناء عليها؛ فالمعركة المناخية تتجاوز مجرد خلاف حول أرقام أو درجات حرارة. إننا نخوض معركة من أجل حياتنا ومستقبل أطفالنا".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أن تتفق الدول على كل شيء، لكننا بحاجة ماسة إلى تعاونها في القضايا التي لا يمكن لأي دولة أن تحلها بمفردها".