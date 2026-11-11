قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
أحمد موسى: ضرب الكيانات الإخوانية اقتصاديا يوجع التنظيم.. وإخضاع من يتعامل معهم لقانون مكافحة الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة العالم يطالبون باتخاذ إجراءات أقوى وأسرع خلال محادثات كوب 31 وانتقادات لعدم كفاية الاستجابة

قادة العالم
قادة العالم
أ ش أ

دعا قادة العالم، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة الاحتباس الحراري، وذلك مع بدء المحادثات الرسمية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في تركيا حيث وأكد القادة أن هذه الأزمة تلحق أضرارا جسيمة وغير متناسبة ببعض أكثر دول العالم ضعفا.

وقال سورانجيل ويبس الابن، رئيس دولة بالاو الجزرية: "كان من الممكن أن تقصفونا، فربما كان ذلك أهون من مشاهدة التغير المناخي وهو يمزق ديارنا قطعة تلو الأخرى. نحن في حالة حرب مع أزمة لم نتسبب في خلقها، حرب لا يمكن لأي معاهدة سلام أن تنهيها، بل لا سبيل لإنهاؤها إلا باتخاذ إجراءات عاجلة".

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن هذه القمة السنوية تأتي في أعقاب عام شهد فيضانات مميتة وموجات حر وكوارث أخرى. وأشار القادة إلى أن الصراعات الجيوسياسية قد صرفت الانتباه عن قضية التغير المناخي.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت الأمم المتحدة أنه أصبح من المحتم أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

يشار إلى أن قضية حصر ظاهرة الاحتباس الحراري عند هذا المستوى كانت هدفا لاتفاقية باريس لعام 2015، ولا تزال تشكل محورا للمفاوضات الدولية، فيما تسعى الأمم المتحدة إلى الحد من مدى تجاوز درجات الحرارة لهذه العتبة ومدة بقائها فوقها، مع العمل على خفضها مجددا إلى ما دون هذا المستوى بحلول نهاية القرن، وهو ما يعرف بـ "تجاوز العتبة".

وفي السياق، قالت ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس -التي حذرت قبل خمس سنوات من أن الحفاظ على عتبة 1.5 درجة مئوية أمر ضروري للبقاء- إن "الأدلة باتت واضحة الآن، لم نبذل جهدا كافيا".

وأضافت: "تجاوز العتبة ليس هدفا جديدا، بل هو دين؛ دين من الحرارة اقترضناه على حساب مستقبل أطفالنا، ويجب سداده".

وأوضحت أن كل خمس سنوات من التأخير تؤدي إلى زيادة في ذروة الاحتباس الاحتراري المتوقعة بمقدار عشر درجة مئوية، قائلة: "عشر الدرجة هذا يعني ضياع شعاب مرجانية وفقدان محاصيل وتدمير قرى، كما أنه سيؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم. انظروا إلى نيبال، حيث لقي أكثر من 1400 شخص حتفهم في فيضانات شهر أغسطس، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين".

من جانبه طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إطارا لمفاوضات المناخ، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري والتكيف مع عالم أكثر دفئا، فضلا عن زيادة الدعم المالي للدول الأكثر فقراً التي تتحمل العبء الأكبر لتغير المناخ، وتعزيز التعاون بدلاً من الصراع.

وقال جوتيريش - في كلمته الافتتاحية - "ندرك الحقيقة، وعلينا الآن التصرف بناء عليها؛ فالمعركة المناخية تتجاوز مجرد خلاف حول أرقام أو درجات حرارة. إننا نخوض معركة من أجل حياتنا ومستقبل أطفالنا".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أن تتفق الدول على كل شيء، لكننا بحاجة ماسة إلى تعاونها في القضايا التي لا يمكن لأي دولة أن تحلها بمفردها".

قادة العالم إجراءات الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية

إبراهيم ربيع: إدراج عناصر الإخوان لقوائم الإرهاب ضربة في قلب التنظيم وتجفيف لمنابعه

إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية

باحث في شئون التنظيمات الإرهابية: تنظيم الإخوان يحتضر ويعاني من أزمة وجود

إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية

إبراهيم ربيع: تجفيف منابع تمويل الإخوان سيدفع عناصره للاقتتال

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد