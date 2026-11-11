عماد السنوسي: أوضاع إنسانية صعبة في دارفور وكردفان

قال الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير جريدة «نبض السودان»، إن الجيش السوداني يواصل تحركاته لاستعادة المناطق وتأمينها، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت تراجعًا في عدد من مراكز القوة التابعة للدعم السريع داخل البلاد، بعد تمكن القوات المسلحة من تدمير وتحييد مواقع تابعة لها.

وأضاف السنوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن قوات الدعم السريع نقلت معسكرات إلى خارج الأراضي السودانية، بدعم من أطراف إقليمية، بحسب قوله، معتبرًا أن هذه التحركات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع وتحويله إلى مواجهة تتجاوز حدود السودان.

أوضاع معيشية صعبة في دارفور وكردفان

ولفت رئيس تحرير «نبض السودان» إلى أن سكان مناطق عدة في إقليمي دارفور وكردفان يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل نقص الغذاء والخدمات الطبية وارتفاع احتياجات المواطنين، خاصة مع وجود مئات الآلاف ممن يحتاجون إلى المساعدات العاجلة.

وفي المقابل، أشار إلى أن المناطق التي استعادت القوات المسلحة السيطرة عليها بدأت تشهد تحسنًا في الأوضاع وعودة مظاهر الحياة بصورة أكثر انتظامًا، وفقًا لتقييمه.

اتهامات بعرقلة وصول المساعدات

واتهم السنوسي قوات الدعم السريع بالتسبب في تعطيل وصول قوافل الإغاثة، إلى جانب استهداف طرق نقل المساعدات ومواقع تجمع النازحين بواسطة الطائرات المسيرة.

وأوضح أن شاحنات الإغاثة تحمل شعارات الأمم المتحدة وتتحرك وفق التصاريح المطلوبة، ورغم ذلك تتعرض للاستهداف، وهو ما يزيد من صعوبة وصول المواد الغذائية والطبية إلى مستحقيها.

وانتقد السنوسي ما اعتبره محدودية الاستجابة الدولية تجاه الانتهاكات التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن التعامل مع قوات الدعم السريع باعتبارها طرفًا مماثلًا للقوات المسلحة، من وجهة نظره، يساهم في استمرار الأزمة.

واختتم بالتأكيد على أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب، في ظل استمرار الاشتباكات وتراجع فرص حصولهم على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية.