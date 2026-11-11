قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد السنوسي: أوضاع إنسانية صعبة في دارفور وكردفان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير جريدة «نبض السودان»، إن الجيش السوداني يواصل تحركاته لاستعادة المناطق وتأمينها، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت تراجعًا في عدد من مراكز القوة التابعة للدعم السريع داخل البلاد، بعد تمكن القوات المسلحة من تدمير وتحييد مواقع تابعة لها.

وأضاف السنوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن قوات الدعم السريع نقلت معسكرات إلى خارج الأراضي السودانية، بدعم من أطراف إقليمية، بحسب قوله، معتبرًا أن هذه التحركات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع وتحويله إلى مواجهة تتجاوز حدود السودان.

أوضاع معيشية صعبة في دارفور وكردفان

ولفت رئيس تحرير «نبض السودان» إلى أن سكان مناطق عدة في إقليمي دارفور وكردفان يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل نقص الغذاء والخدمات الطبية وارتفاع احتياجات المواطنين، خاصة مع وجود مئات الآلاف ممن يحتاجون إلى المساعدات العاجلة.

وفي المقابل، أشار إلى أن المناطق التي استعادت القوات المسلحة السيطرة عليها بدأت تشهد تحسنًا في الأوضاع وعودة مظاهر الحياة بصورة أكثر انتظامًا، وفقًا لتقييمه.

اتهامات بعرقلة وصول المساعدات

واتهم السنوسي قوات الدعم السريع بالتسبب في تعطيل وصول قوافل الإغاثة، إلى جانب استهداف طرق نقل المساعدات ومواقع تجمع النازحين بواسطة الطائرات المسيرة.

وأوضح أن شاحنات الإغاثة تحمل شعارات الأمم المتحدة وتتحرك وفق التصاريح المطلوبة، ورغم ذلك تتعرض للاستهداف، وهو ما يزيد من صعوبة وصول المواد الغذائية والطبية إلى مستحقيها.

وانتقد السنوسي ما اعتبره محدودية الاستجابة الدولية تجاه الانتهاكات التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن التعامل مع قوات الدعم السريع باعتبارها طرفًا مماثلًا للقوات المسلحة، من وجهة نظره، يساهم في استمرار الأزمة.

واختتم بالتأكيد على أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب، في ظل استمرار الاشتباكات وتراجع فرص حصولهم على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

تداعيات الحرب في السودان الأوضاع المعيشية الأوضاع المعيشية للسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

مدرسة سان جورج

صندوق صغير وأمل كبير.. طلاب يتكاتفون لإنقاذ زميلهم من ضمور العضلات في لفتة إنسانية مؤثرة

البابا تواضروس

البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: كل ما نقدمه في الخدمة هو عطية من يد الله

البابا تواضروس

وجود احتياج يفوق قدراتنا لا يعفينا من المسؤولية.. أبرز رسائل البابا تواضروس لخُدام الكنيسة

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد