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توك شو

ثبتت فعاليته.. إنتاج ملايين الجرعات شهريا من لقاح روسي ضد كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهات الصحية أو القائمين على الأعمال للحفاظ على الصحة العامة فى روسيا الإتحادية خاصة وزارة الصحة توصلوا إلى لقاح روسي ضد كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع التجارب السريرية الخاصة باللقاح وأعطى نتائج إيجابية.


وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ترخيص هذا الدواء فى وزارة الصحة الروسية، موضحا أن وزير الصحة الروسي صرح بأنه سوف يتم إنتاج هذا اللقاح بكميات تصل إلى الآلاف من الجرعات من أجل معالجة فيروس كورونا.


وأوضح أنه من المتوقع فى نهاية العام إنتاج ملايين الجرعات شهريا من اللقاح وتقديمها إلى الشعب الروسي مجانا، لافتا إلى أن كل مواطن سيكون حسب إرادته في تناول اللقاح للشفاء من الفيروس.


وأكد انه سيتم إنشاء مراكز طبية فى مقاطعة موسكو وانتاج كميات كبيرة من تلك اللقاحات التى سوف تصل إلى الألاف فى البداية ثم إلى الملايين منها، موضحا أن روسيا لديها سياسة محبة وصداقة مع كل دول وشعوب العالم وبالتالي يمكن أن تطرح اللقاح لدول العالم.

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