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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يسري أبو شادي: إيران تستطيع رفع تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% خلال أسابيع قليلة

يسري أبو شادي
يسري أبو شادي
محمود زيدان

أكد الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، أن إيران اقتربت بشكل أكبر من امتلاك القدرة على إنتاج قنبلة نووية، بعد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، موضحًا أن الانتقال من هذه النسبة إلى 90% قد يستغرق أسابيع قليلة، وربما تكون طهران قد اتخذت هذه الخطوة بالفعل.

وأضاف أبو شادي، خلال لقائه مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وصول إيران إلى نسبة تخصيب 90%، مشيرًا إلى أن المشهد الإيراني يتضمن مسارين، سياسيًا وعسكريًا؛ إذ لا يزال المسار السياسي يطالب بمنح فرصة للمفاوضات، في حين يتجه المسار العسكري إلى التفكير في إنتاج قنابل نووية.

وأوضح أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% سيمثل خطوة مهمة لا يمكن التراجع عن تداعياتها بسهولة، متسائلًا عن جدوى التفاوض في حال الوصول إلى هذه المرحلة.

يسري أبو شادي الوكالة إيران القنبلة النووية أخبار توك شو

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