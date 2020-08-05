لو الأم مصابة.. الأجنة تحمل جينات تعرضهم لعدوى كورونا في الرحم

أكد باحثون من جامعة كامبريدج أن الأجنة في رحم أمهاتهم بعد عمر أسبوعين ، قد يمتلكون جينات يمكن أن تعرضهم لخطر الإصابة بـ Covid-19 لو كانت الأم مصابة .
وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد أظهرت البيانات أن هذه الجينات من المحتمل أن تصنع بروتينات يمكن للفيروس استخدامها لإصابة الخلايا البشرية ، بما في ذلك ACE2 الذي أطلق عليه اسم "بوابة الجسم".
وابتكر باحثون من جامعة كامبريدج طريقة جديدة للنظر في الجينات في الجنين البشري المبكر لتحديد وظيفتها، و تضمن فحص أجزاء من المواد الوراثية تسمى RNA ولم يتم التحقق من صحته على مستوى البروتين أو في الخلايا أو في النماذج الحيوانية.
ويقول الباحثون أنه يمكن استخدام هذا الاكتشاف لإجراء مزيد من التحقيق في المخاطر على الأطفال الذين لم يولدوا بعد .
يقول الباحثون في دراستهم :" إن احتمالية العدوى الفيروسية من خلال انتقال السارس- CoV-2 أثناء الحمل المبكر عن طريق دم الأم يمكن أن يكون لها آثار على صحة المشيمة والجنين في المستقبل".
وتابع الباحثون :" امتدت النتائج التي توصلنا إليها إلى حد كبير دراسة أخرى تشير إلى التعبير عن ACE2 خلال المراحل المتأخرة من نمو المشيمة وكذلك في أعضاء الجنين مثل القلب والكبد والرئة.