لو الأم مصابة.. الأجنة تحمل جينات تعرضهم لعدوى كورونا في الرحم

أكد باحثون من جامعة كامبريدج أن الأجنة في رحم أمهاتهم بعد عمر أسبوعين ، قد يمتلكون جينات يمكن أن تعرضهم لخطر الإصابة بـ Covid-19 لو كانت الأم مصابة .









وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد أظهرت البيانات أن هذه الجينات من المحتمل أن تصنع بروتينات يمكن للفيروس استخدامها لإصابة الخلايا البشرية ، بما في ذلك ACE2 الذي أطلق عليه اسم "بوابة الجسم".









وابتكر باحثون من جامعة كامبريدج طريقة جديدة للنظر في الجينات في الجنين البشري المبكر لتحديد وظيفتها، و تضمن فحص أجزاء من المواد الوراثية تسمى RNA ولم يتم التحقق من صحته على مستوى البروتين أو في الخلايا أو في النماذج الحيوانية.









ويقول الباحثون أنه يمكن استخدام هذا الاكتشاف لإجراء مزيد من التحقيق في المخاطر على الأطفال الذين لم يولدوا بعد .







