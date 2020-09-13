خبير بجامعة أوكسفورد: العالم سيدخل في موجة ثانية لـ كورونا.. واللقاح طوق النجاة





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح خبير بجامعة أوكسفورد أن اللقاح الذي تعمل عليه كل المعامل في بريطانيا ودول أوروبية أخرى لم يعطِ أي مؤشرات لنجاحه حتى الآن.





ويرى الخبير أن العالم سيدخل في موجة ثانية من فيروس كورونا ستنتشر مرة أخرى دون لقاح يحميهم من الإصابة أو علاج فعال، مما يزيد من نسب الوفيات حول العالم.





وأكد الخبير أن اللقاح هو طوق النجاة الوحيد من أزمة كورونا، وسيظل العالم يعيش في حالة رعب حتى يكتب اللقاح نهاية لتلك الكارثة.

يعيش العالم حالة من التأهب في انتظار الموجة الثانية من كورونا، وتشير الأبحاث في جامعة أوكسفورد إلى أن اللقاح ما زال تحت الاختبار ولا توجد أي نتائج تبشر بطرحه في الأسواق قريبا.