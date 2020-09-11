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مرأة

كيف تؤثر الأنفلونزا على القلب ؟ دراسة توضح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
وجدت دراسة جديدة أن 1 من كل 8 أشخاص في المستشفى مصاب بالأنفلونزا يعاني من مضاعفات خطيرة في القلب لذلك يجب الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاحات.

من المفهوم منذ فترة طويلة أن هناك صلة بين الإنفلونزا والأحداث القلبية اللاحقة، ولكن هذه أكبر دراسة من نوعها تظهر مدى شيوع هذا الأمر.

ووفقا لموقع healthline يشعر خبراء الصحة بالقلق أيضًا بشأن الأشخاص الذين يصابون بكل من COVID-19 والإنفلونزا في موسم واحد.

بالنظر إلى البيانات الصحية لـ 89999 مريضًا بالإنفلونزا بين مواسم الإنفلونزا من 2010 إلى 2018 ، قرر الباحثون أن 11.7 بالمائة من هؤلاء الأشخاص عانوا من حدث قلبي وعائي حاد مثل قصور القلب الحاد وأمراض القلب الإقفارية الحادة.

وتشير الأدلة السابقة إلى أن أمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا (وكما نعلم الآن ، COVID-19) يمكن أن تسبب استجابة التهابية جهازية واسعة النطاق.

يضع هذا الالتهاب الكثير من الضغط على الجسم ويمكن أن يؤدي إلى جميع أنواع المضاعفات ، خاصةً التي تصيب القلب يمكن أن يؤدي إلى أمراض قلبية جديدة أو تفاقم حالات القلب الأساسية.
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