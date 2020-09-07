النساء أكثر عرضة.. دراسة تكشف تأثير الإنفلونزا على مناعة الجسم

في دراسة جديدة ، قال الباحثون إن انخفاض معدل التطعيم ضد الإنفلونزا في أجزاء معينة من الولايات المتحدة لا يبشر بالخير لموسم الأنفلونزا هذا العام.
ويضيفون أن هذا الاتجاه يمكن أن يؤثر أيضًا على عدد الأشخاص المستعدين للتحصين ضد COVID-19 بمجرد توفر لقاح لهذا المرض، وأشاروا إلى أن مزيج الإنفلونزا و COVID-19 يمكن أن يجهد خدمات الرعاية الصحية هذا الخريف.
ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو أن معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا المبلغ عنها ذاتيًا كانت منخفضة بنسبة 16٪ بين الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي.
ولاحظ الباحثون أن حالة التأمين ووجود طبيب شخصي والعمر كانت من بين أكبر العوامل المحددة فيما إذا كان الأمريكيون يتلقون لقاح الإنفلونزا السنوي.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن أقل من نصف البالغين في الولايات المتحدة تلقوا لقاح الإنفلونزا خلال موسم 2017-2018 ، عندما توفي 61 ألف أمريكي بسبب الإنفلونزا.
وكانت النساء (42 بالمائة) أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا من الرجال (37 بالمائة) ، وتباينت معدلات التطعيم أيضًا على نطاق واسع حسب المنطقة من 26 بالمائة في تكساس إلى 44 بالمائة في واشنطن العاصمة.
ويضيفون أن هذا الاتجاه يمكن أن يؤثر أيضًا على عدد الأشخاص المستعدين للتحصين ضد COVID-19 بمجرد توفر لقاح لهذا المرض، وأشاروا إلى أن مزيج الإنفلونزا و COVID-19 يمكن أن يجهد خدمات الرعاية الصحية هذا الخريف.
ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو أن معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا المبلغ عنها ذاتيًا كانت منخفضة بنسبة 16٪ بين الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي.
ولاحظ الباحثون أن حالة التأمين ووجود طبيب شخصي والعمر كانت من بين أكبر العوامل المحددة فيما إذا كان الأمريكيون يتلقون لقاح الإنفلونزا السنوي.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن أقل من نصف البالغين في الولايات المتحدة تلقوا لقاح الإنفلونزا خلال موسم 2017-2018 ، عندما توفي 61 ألف أمريكي بسبب الإنفلونزا.
وكانت النساء (42 بالمائة) أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا من الرجال (37 بالمائة) ، وتباينت معدلات التطعيم أيضًا على نطاق واسع حسب المنطقة من 26 بالمائة في تكساس إلى 44 بالمائة في واشنطن العاصمة.