هل تؤثر الإنفلونزا على صحة القلب؟

لكن بالنسبة لأولئك المصابين بأمراض القلب، يمكن أن تكون الإنفلونزا قاتلة. نحن نفكر في الإنفلونزا على أنها نزلة برد سيئة للغاية تجعلك خارج الخدمة لبضعة أيام مع حمى وقشعريرة وآلام في العضلات وربما بعض أعراض الجهاز التنفسي، وبالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة ومحظوظين نسبيًا ، قد يكون هذا كل ما يعانونه،









وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو مرض الشريان التاجي ، يمكن أن تؤدي عدوى الإنفلونزا إلى تفاقم هذه الحالات الأساسية مما يؤدي إلى دخول المستشفى بسبب النوبات القلبية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب. تقوم عدوى الإنفلونزا بذلك عن طريق زيادة الضغط على القلب زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وزيادة هرمونات التوتر الداخلية التي تسمى الكاتيكولامينات.

















ووفقا لـ"torrancememorial"؛ إنه "اختبار إجهاد" كبير على القلب ، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم القليل من الاحتياط ، فقد لا يتمكنون من التعامل معه، بالإضافة إلى ذلك ، تسبب عدوى الإنفلونزا حالة التهابية في الجسم ، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نوبات قلبية عن طريق تمزق اللويحات ، حيث ترتبط آلية النوبات القلبية هذه بالالتهاب.









وحتى في المرضى الشباب الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، يمكن أن تكون الإنفلونزا قاتلة. يمكن أن يؤثر الفيروس على عضلة القلب مما يؤدي إلى التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) والذي يمكن أن يؤدي إلى قصور حاد في القلب حيث تصبح عضلة القلب ضعيفة للغاية ، ولا تستطيع ضخها من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى الأدوية أو الدعم الميكانيكي ، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر زرع قلب.





ونظرًا لعدم عزل أي فيروسات من عينات تشريح الجثة ، نعتقد أن علم الأمراض هو استجابة الجسم للفيروس وليس الفيروس الذي يهاجم عضلة القلب نفسها. يمكن لبعض المرضى استعادة وظائف عضلة القلب ، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون قاتلة.





ونفس الشيء مع التهاب التامور - وهو التهاب بطانة القلب. هذا يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر مع التنفس العميق (لأن بطانة القلب ملتهبة ، عندما تتنفس ، فإنها تحتك ببعضها البعض ، مسببة الألم). يمكن أن يتسبب أيضًا في تراكم السوائل في الكيس المحيط بالقلب - الانصباب التامور. بدون علاج سريع (تصريف السوائل) ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة بسبب الدكاك القلبي.









وفي الحالات الأقل شدة ، يمكن أن يشبه التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور نوبة قلبية مع ألم في الصدر وضيق في التنفس واضطراب في نظم القلب. قد يتطلب ذلك إقامة طويلة في المستشفى لتلقي الأدوية الوريدية والمراقبة.









وقال أحد أطباء القلب ومقدم رعاية صحية: "أحصل على لقاح الإنفلونزا كل عام. أوصي جميع مرضاي بالحصول عليها أيضًا. ما لم تجد سببًا وجيهًا لعدم الحصول عليه (ولا يجب أن يكون الخوف من الإبر سببًا جيدًا) ، يجب تطعيم الجميع. لا يعني ذلك أننا سنمنع كل حالة إصابة بالأنفلونزا ، لكنه بالتأكيد يقلل من فرص الإصابة بالإنفلونزا إلى حد كبير.