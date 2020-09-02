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أخبار العالم

مع اقتراب فصل الشتاء.. ما علاقة مصل الأنفلونزا بعلاج كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:44 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أكد مساعد وزير الصحة السعودية المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن أخذ التطعيم أو اللقاح المخصص للإنفلونزا أمر مهم جدا حيث من الواجب الحصول عليه  موسميا للوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ولاسيما في فصل الشتاء.

وكشف مساعد وزير الصحة السعودي في تصريحات صحفية له حقيقة العلاقة بين مصل الأنفلونزا وعلاج مرضي فيروس كورونا حيث اكد أن هذا اللقاح لا يقي ولا يعد رافعا للمناعة أو لمستوى الوقاية من فيروس كورونا؛ معللا ذلك بأن هناك إختلاف تام بين الفيروسان.

وقال العبدالعالي : من المهم جدا في الموسم القادم مع توفر اللقاحات عالميا والتي سيتم الإعلان في المملكة عن كيفية الحصول عليها للإنفلونزا، الوصول لها والحصول عليها؛ لأن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا عموما تجعل الجسم في وضع صحي أفضل".

وأضاف :  وبالتالي تقي من كثير من المشكلات الصحية الناتجة عن اكتساب أي عدوى ومن ضمن ذلك اكتساب عدوى فيروس كورونا".

ويُشار الي ان وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل اليوم (الأربعاء) 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  فيما تم تسجيل 996 حالة تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة
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