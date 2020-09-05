دراسة: الإنفلونزا تتسبب في موت الأطفال أكثر من فيروس كورونا

أفادت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة نيوكاسل، بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات أكثر عرضة للوفاة من الإصابة بـ الإنفلونزا بحوالي 20 مرة أكثر من إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19.
وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن هناك أدلة متزايدة على أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ الأنفلونزا؛ حيث إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات أكثر عرضة للوفاة من الإنفلونزا بمقدار الضعف مقارنة بفيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووجد الباحثون، أنه عند النظر إلى خطر الوفاة بـ فيروس كورونا Covid-19 لمن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، كان أقل بثلاث مرات من خطر الوفاة من الإصابة بالإنفلونزا.
وأفاد الباحثون بأن نتائج الدراسة الجديدة تظهر أنه لا ينبغي للناس تجاهل فيروس كورونا تمامًا، ولكن يجب أن يظلوا حذرين من الإصابة بالأنفلونزا بالنسبة للاطفال اكثر من فيروس كورونا؛ حيث كان هناك عدد صغير من وفيات فيروس كورونا بين الأطفال.
وأظهرت الأبحاث، أن معظم هؤلاء الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا كانوا يعانون من ظروف صحية وأمراض مزمنة خطيرة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بخلاف الفيروس.
وقال الدكتور سونيل بوبال من معهد علوم صحة السكان بجامعة نيوكاسل، ان وفيات فيروس كورونا Covid-19 بين الأطفال كانت بسبب أسباب أخرى، أخطرها معاناتهم من أمراض مزمنة، مثل: السرطان أو الشلل الدماغي عندما أصيبوا بالفيروس.
ووجدت دراسة أخرى نُشرت الأسبوع الماضي، أن الأطفال أقل عرضة ستة مرات لنشر فيروس كورونا من البالغين بعد تتبع كيفية انتشار الفيروس التاجي في مجموعة من 1900 شخص، معظمهم من الأطفال ، الذين أمضوا خمسة أسابيع في المعسكرات الصيفية في إسبانيا.