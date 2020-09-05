دراسة: الإنفلونزا تتسبب في موت الأطفال أكثر من فيروس كورونا

وقال الدكتور سونيل بوبال من معهد علوم صحة السكان بجامعة نيوكاسل، ان

وفيات فيروس كورونا Covid-19 بين الأطفال كانت بسبب أسباب أخرى،

أخطرها

معاناتهم

من

أمراض

مزمنة،