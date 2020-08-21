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مرأة

أجسام مضادة.. أسباب تأجيل لقاحات الأنفلونزا هذا العام

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت تقارير أن الصيدليات تخزن لقاحات الإنفلونزا لأنها تتوقع تلقيح المزيد من الناس هذا العام على الرغم من أن اللقاح متوفر الآن، إلا أنه ليس أفضل وقت لتلقيه.

التوجيهات الأخيرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يقول إن التطعيم في أغسطس مبكر جدًا خاصة بالنسبة للأشخاص الأكبر سنًا لأنه قد يقلل من الحماية لاحقًا خلال موسم الأنفلونزا.

وفقا لموقع healthline يحتاج جسمك حوالي أسبوعين بعد أخذ الحقنة لتكوين أجسام مضادة يمكنها حمايتك من الإنفلونزا.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن شهري سبتمبر وأكتوبر أوقات جيدة للتطعيم يجب أن تستمر اللقاحات طالما استمر فيروس الإنفلونزا في الانتشار، حتى لو كان ذلك خلال شهر يناير أو بعد ذلك.

يتمثل أحد التغييرات الرئيسية في لقاح هذا العام في تغطية لقاح الإنفلونزا عالي الجرعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أربع سلالات هذا العام بدلًا من ثلاث.
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