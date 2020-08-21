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أخبار العالم

بإجمالي 79269 حالة.. الكويت تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:36 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في الكويت
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 502 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد  خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79269 حالة.

وذكرت الوزارة انه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالفيروس المستجد ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 511 حالة.

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. 

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 119 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و104 حالات في منطقة الجهراء الصحية و101 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 حالة في منطقة حولي الصحية و78 حالة في منطقة العاصمة الصحية. 

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 95 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7494 حالة. 

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3530 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 581118 فحصا. 

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 622 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 71264 حالة.
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