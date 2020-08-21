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أخبار العالم

فيروس كورونا في أفريقيا.. خريطة انتشار كوفيد 19 بالقارة السمراء

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:35 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، ووصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 1,158,217 إصابة بـ  فيروس كورونا المستجد من بينهم  26,968 حالة وفاة ، وتعافى 881,495 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتحتل دولة جنوب أفريقيا المرتبة الأولى من حيث الدولة الأكثر تأثرا بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابة إلى 599.9 ألف حالة بكوفيد 19 ، وتسجيل مايقرب من 12.6 ألف وفاة، فيما سجلت نيجيريا 51 ألف حالة إصابة، و وفاة 992 حالة، كما سجلت إصابات كورنا فى دولة غانا 43.3 ألف حالة ووفاة 216 حالة، أما كينيا فقد سجلت  31.4 ألف حالة إصابة بكوفيد 19، ووفاة 516 حالة.


وكانت كاثرين سمولوود مديرة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الأوروبي، قالت إن المنظمة لا ترى أي تحولات أو تغييرات جينية فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقالت سمولوود : "نحن على دراية بعدد كبير من الوثائق والدراسات الفيروسية التي تبحث في التطورات المحتملة لفيروس كورونا المستجد وسلوكه الزمني.. في الوقت الحالي، لم نشهد تغيرات كبيرة في طريقة وجود الفيروس بين المرضى ومع ذلك نحن نراقب عن كثب كل التغيرات والتطورات المحتملة".

وأشارت الخبيرة إلى أن البحث الجاري الآن يتعلق بشكل أساسي بتكوين الفيروس وكيفية إيقافه وإيجاد لقاح مناسب له.

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