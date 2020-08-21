فيروس كورونا في أفريقيا.. خريطة انتشار كوفيد 19 بالقارة السمراء

حالة وفاة ، وتعافى 881,495 حالة من فيروس كورونا المستجد، وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

، ووصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 1,158,217

نيجيريا 51 ألف حالة إصابة، و وفاة 992 حالة، كما سجلت إصابات كورنا فى دولة غانا 43.3 ألف حالة ووفاة 216 حالة، أما كينيا فقد سجلت 31.4 ألف حالة إصابة بكوفيد 19، ووفاة 516 حالة.

حيث وصلت أعداد الإصابة إلى 599.9 ألف حالة بكوفيد 19 ، وتسجيل مايقرب من 12.6 ألف وفاة، فيما سجلت

وكانت كاثرين سمولوود مديرة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الأوروبي، قالت إن المنظمة لا ترى أي تحولات أو تغييرات جينية فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.





وقالت سمولوود : "نحن على دراية بعدد كبير من الوثائق والدراسات الفيروسية التي تبحث في التطورات المحتملة لفيروس كورونا المستجد وسلوكه الزمني.. في الوقت الحالي، لم نشهد تغيرات كبيرة في طريقة وجود الفيروس بين المرضى ومع ذلك نحن نراقب عن كثب كل التغيرات والتطورات المحتملة".





وأشارت الخبيرة إلى أن البحث الجاري الآن يتعلق بشكل أساسي بتكوين الفيروس وكيفية إيقافه وإيجاد لقاح مناسب له.



