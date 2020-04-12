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أخبار البلد

هذه الدول لم تسجل وفيات بفيروس كورونا رغم وجود إصابات.. تعرف عليها

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:20 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
وباء عالمي حصد أرواح الكثيرون استطاع التسلل إلى الملايين وأنهك الأجساد فمنهم من لم يستطع الصمود طويلا فراح ضحية فيروس كورونا المستجد، ومنهم من حارب ونجا بعد إصابته من هذا الوباء ليحيا من جديد، هذا الأمر وجد فى العديد من الدول إلا أن هناك دول أفريقية سجلت بالفعل عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد إلا أنها لم تسجل حالات وفاة حتى هذه اللحظة.


فوفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت مملكة ساوتومي وبرينست 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ولكنها لم تسجل حالات وفاة أو تعافٍ من الفيروس، أما غينيا الاستوائية فقد سجلت 21 حالة إصابة بكوفيد 19 و3 حالات شفاء فيما لم تسجل أى حالة وفاة.


أما الدول الأفريقية الأخرى التى سجلت حالة إصابة فقط ولم تسجل حالات وفاة أو تعافٍ تتضمن بورندى 5 حالات إصابة وسيشل 11 حالة إصابة وإريتريا 34 حالة إصابة بكوفيد 19 وجنوب السودان 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وغينيا بيساو 39 حالة إصابة وسيراليون 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.


وفيما يخص الدول التى سجلت حالة إصابة وتعافي من فيروس كورونا المستجد إلا أنه لم تسجل وفيات تتضمن جمهورية أفريقيا الوسطى والتى سجلت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافى 3 حالات، كما سجلت تشاد 15 حالة إصابة بالفيروس فيما سجلت حالتين شفاء، أما روندا فقد سجلت 120 حالة إصابة و7 حالات شفاء، كما أعلنت مدغشقر عن تسجيل 106 إصابات و20 حالة شفاء.


أما eswalini فقد سجلت 14 إصابة بفيروس كورونا وتعافى 7 حالات، كما سجلت ناميبيا 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافى 3 حالات، أما موزمبيق فقد سجلت 20 إصابة وخالتي شفاء، وسجلت غينيا 250 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة شفاء.

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