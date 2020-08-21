قبل الموجة الثانية .. استشاري تقدم روشتة للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا

حذر العديد من الأطباء من حدوث موجة ثاتية لـ فيروس كورونا و سرعة انتشار الفيروس بالأخص مع حلول الخريف كما يزعم البعض.





لذا كشفت الدكتورة سهام سوقية استشارية التغذية، عن بعض النصائح التي تساعدك في تعزيز جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكان أهمها...





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-يجب الاهتمام بتناول الأغذية التالية

-مصادر فيتامين C .. الكرز، الفلفل بكل ألوانها وخاصة الأصفر، الزعتر البري ،البقدونس ، اللفت ،كيوي ،بروكلي ،الليمون ، البرتقال، الفلفل الأحمر الحار، الجوافة.





-مصادر الزنك ...لحم البقر ، العدس ، الفول، الحمص ، منتجات الالبان، البيض، الحبوب الكاملة، الفاصوليا الخض

راء، البطاطا، الشوكولاتة الداكنة، بذور القرع، المكسرات.





ونصحت استشاري التغذية بتناول العسل ، الجريب فروت، شوربة الدجاج المحضرة في المنزل ،البطاطا الحلوة ،الطماطم ، البازلاء ،الخوخ ، الاناناس ، الشمام، المانجو ، السمك و التونا الطازجة ..





وأضافت سهام سوقية أن من الأفضل الأعشاب التي ينصح بتناولها خلال هذه الفترة هو الزنجبيل والزعتر الاخضر البري والشاي الاخضر والميرمية.









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قالت سهام سوقية استشارية التغذية، لرفع كفاءة جهازك المناعي لابد من تجنب المعلبات ،تجنب السكريات والدهون المشبعة ،يجب أخد قسط كاف من النوم ،تجنب التوتر و القلق والضغوط النفسية، تجنب التدخين ، قم بممارسة اي نوع من انواع الرياضة فكل هذه الاشياء لها دور كبير في التأثير على كفاءة جهازك المناعي.







