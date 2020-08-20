برلمانية: أتوقع موجة كورونا ثانية مع اقتراب فصل الشتاء

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية يرجع إلى ان فيروس كورونا بدأ يضعف بالتدريج، بعد نقله العدوى إلى أشخاص كثيرين.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإصابات بفيروس كورونا اتخذت منحنى مرتفع ثم انخفضت ، وهذا وضع طبيعى ، بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى الذروة.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، قائلة: "علينا أن نتخذ جميع الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا ، خاصه وأنه من الممكن ان ينشط فيروس كورونا مرة اخرى".



