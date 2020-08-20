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توك شو

أستاذ كبد: قوة كورونا تصل لـ 100 ضعف الإنفلونزا العادية.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بجامعة القاهرة أن هناك ثلاث نقاط رئيسية لمحاربة فيروس كورونا وتتمثل في منع حدوث العدوى والعمل على انتاج اللقاحات لعلاج المرض والسعي لتقوية المناعة من خلال الأطعمة الخاصة بالفيتامينات.

وأضاف عصمت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يجب إتباع الإجراءات الإحترازية التي حددتها الدولة متمثلة في التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار من أجل منع العدوى.

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وتابع  أستاذ الكبد بجامعة القاهرة أن هناك الكثير من الأدوية التي يتم تناولها لمحاربة المرض، مؤكدا انه حتى الآن لا يوجد دواء أو عقار ثابت للمرض.

وأشار عصمت إلى أن قدرة فيروس كورونا على العدوي تصل لـ 100 ضعف الانفلونزا.
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