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غرفة صناعة الدواء: كوفيد 19 يدل على وجود 18 نوعا من كورونا.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:59 م
الدكتور جمال الليثي
الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدوا
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محمود محسن
قال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء إن فيروس كورونا بدأ ظهوره فى ديسمبر 2019 أو يناير 2020 وكان هناك معرفة بوجود هذا المرض قبل ظهوره.

واضاف الليثي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المسمى العلمي لهذا المرض "كوفيد 19" مما يدل على أنه ان هناك 18 نوعا من المرض من قبل.

وتابع عضو غرفة صناعة الدواء أن هناك عددا من مصابي فيروس كورونا تم علاجهم وشفاؤهم من المرض نتيجة الحصول على بلازما المتعافين، مؤكدا أنه من السهل الحصول عليها.


وأشار الليثي إلى أن الأطباء هم وحدهم من يحددوا في أي مرحلة يتم إستخدام بلازما المتعافين وهل ستؤدي إلى الشفاء أم لا. 
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