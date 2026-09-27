أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة أوبل عن سيارتها الاختبارية الجديدة Opel Sports Tourer eXperimental Concept، والتي تعرف اختصارًا باسم STX Concept، وذلك تمهيدًا لظهورها العالمي الأول في معرض باريس للسيارات 2026.

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان نيفو كيو 06، وتنتمي نيفو كيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني .

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K5 موديل 2027 ، وتنتمي K5 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وشهدت سيارات كيا K5 تغيير بارز في إيقاف واستبعاد فئة EX بالكامل من القائمة، لتصبح فئة كيا K5 GT هي أعلى فئة متوفرة في التشكيلة.