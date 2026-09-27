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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارات أوبل في مصر خلال سبتمبر.. سعر ومواصفات

أرخص سيارات أوبل في مصر
أرخص سيارات أوبل في مصر
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و  2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها:  اوبل كورسا و اوبل فرونتيرا موديل 2026 و 2027 .

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2026

 اوبل كورسا موديل 2026

زودت سيارة اوبل كورسا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل كورسا موديل 2026

 اوبل كورسا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل كورسا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل كورسا موديل 2026

 اوبل كورسا موديل 2026

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 250 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تمتلك سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تحصل سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

يصل سعر الفئة الواحدة من سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 190 ألف جنيه .

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