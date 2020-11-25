قبل أن تطال قلبك.. حيل مذهلة تخلصك من الدهون الثلاثية

قبل أن تطال قلبك علاجات سريعة للدهون الثلاثية يمكنك تجربتها للحفاظ على صحة قلبك وحرق الدهون الثلاثية بعيدًا عن الأدوية إليك أبرزها وفقا لموقع "webmed" :



- عليك تناول كميات أقل من الدهون والسكر

-ممارسة الرياضة بصفة منتظمة فمن المرجح وجعل التمارين جزءًا من حياتك اليومية



- املأ نصف الطبق بالخضروات أو الفاكهة ثم املأ ربعًا بحبوب غنية بالألياف مثل الكينوا أو الأرز البني.

-حاول تناول دوائك في نفس الوقت كل يوم - على سبيل المثال ، مع الإفطار أو العشاء









-تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وتشمل المصادر الجيدة الأخرى للألياف المكسرات والحبوب والبقوليات.





يجب تضمين الألياف في نظامك الغذائي مما يساعد فى تقليل امتصاص الدهون والسكر في الأمعاء الدقيقة و تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم.





-تناول مكملات ألياف نخالة الأرز أو مشروب بذور الكتان له مفعول السحر فى محاربة ارتفاع الدهون الثلاثية مما يقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم بنسبة 7-8% بين مرضى السكري.





-تناول الثوم فهو يخفف من تقلصات الساق الناتجة عن ضعف الدورة الدموية ويوصى بتناول فص واحد على الأقل يوميًا لتقليل الكوليسترول فى الدم

-تناول بذور الكتان فتتحد بذور الكتان مع الكولسترول الزائد وتساعد في طرده من الجسم. يمكن الحصول على بذور الكتان من محلات البقالة الكبيرة فيقلل الكتان أيضًا من الالتهابات ، وهو مساهم رئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية. ببساطة قم بطحن ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان كل يوم. أضفه إلى الحبوب أو العصائر أو الزبادي.