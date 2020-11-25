قبل أن تطال قلبك.. حيل مذهلة تخلصك من الدهون الثلاثية

قبل أن تطال قلبك علاجات
سريعة للدهون الثلاثية يمكنك تجربتها للحفاظ على صحة قلبك وحرق الدهون الثلاثية بعيدًا عن الأدوية إليك أبرزها وفقا لموقع "webmed" :
- عليك تناول كميات أقل من الدهون والسكر
-ممارسة الرياضة بصفة منتظمة فمن المرجح وجعل التمارين جزءًا من
حياتك اليومية
- املأ نصف الطبق بالخضروات أو الفاكهة ثم املأ ربعًا بحبوب غنية بالألياف مثل الكينوا أو الأرز البني.
-تناول الثوم فهو يخفف من تقلصات الساق الناتجة عن ضعف الدورة الدموية ويوصى بتناول فص واحد على الأقل يوميًا لتقليل الكوليسترول فى الدم
-تناول بذور الكتان فتتحد بذور الكتان مع الكولسترول الزائد وتساعد في طرده من الجسم. يمكن الحصول على بذور الكتان من محلات البقالة الكبيرة فيقلل الكتان أيضًا من الالتهابات ، وهو مساهم رئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية. ببساطة قم بطحن ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان كل يوم. أضفه إلى الحبوب أو العصائر أو الزبادي.