لحرق الدهون.. وصفات تخسيس سريعة لنسف الكرش

لتخسيس الوزن وحرق الدهون فهل تبحثين عن أعشاب للتخسيس وتحول الجسم لمكينة حرق دهون إليك وفات سريعه يمكنك تحضيرها من مطبخك فى ثوانى معدودة وبأقل تكلفة لحرق دهون البطن والأرداف ونحت قوامك فى لمح البصر إليك خلطة أعشاب للتخسيس يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
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وصفة خل التفاح والمريمارية
مكونات خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع
ملعقة صغيرة خل التفاح
1/2 ملعقة صغيرة من المريمارية
1 كوب ماء
1/2 ملعقة صغيرة من المريمارية
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
يُضاف مسحوق المريماريةإلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.
فائدة الوصفة .
لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف المريمارية نكهة لذيذة وحلوة كما أنه تخفض مستويات السكر في الدم ، وتقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص .
يُضاف مسحوق المريماريةإلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.
فائدة الوصفة .
لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف المريمارية نكهة لذيذة وحلوة كما أنه تخفض مستويات السكر في الدم ، وتقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص .
وصفة خل التفاح وبذور الحلبة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح