لحرق الدهون.. وصفات تخسيس سريعة لنسف الكرش



وصفة خل التفاح والمريمارية



مكونات خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

ملعقة صغيرة خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة من المريمارية

1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة

فائدة الوصفة .

وصفة خل التفاح وبذور الحلبة







1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة

انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.

يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة



خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح



يُضاف مسحوق المريماريةإلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف المريمارية نكهة لذيذة وحلوة كما أنه تخفض مستويات السكر في الدم ، وتقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص .