AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون حرمان.. أسرع رجيم كيتو لحرق الدهون

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
كيتو
كيتو
Advertisements
لمياء الياسين
هل أنت ممن يفصلون حمية الكيتو أطعمه عديدة يجب أن يتم تجنبها حتى لا تؤثر على فعالية الكيتو فأن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية ، تمامًا من النظام الغذائي ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية


على الجانب الأخر وفقا لموقع "هيلث  " تعد هناك أنواع عديدة من البقول غير مسموح بها فى الكيتو دايت وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى  تستهلك جهدًا؛ حتى يتم هضمها.

إليك خطة الكيتو دايت لمدة أسبوع

رجيم الكيتو في أسبوع

وجبة الإفطار:اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم

بيض المخفوق وقهوة

وجبة الغذاء:

يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه

وجبة العشاء

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

من بينها الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.. حالات ممنوعة من اتباع الكيتو دايت

طريقة دايت الكيتو .. بـ الخطوات

طريقة دايت الكيتو فى أسبوع.. أطعمة تفسد النظام

لتحويل جسمك لماكينة حرق أسرع نظام كيتو لإنقاص الوزن

لفقدان الوزن دون مضاعفات.. 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها

ترشيحاتنا

دراسة: أزمة تنتظر الحوامل المصابات بـ فيروس كورونا

حكم صلاة المرأة بدون جورب.. أمين الفتوى يوضح

كان على علاقة بإحداهما.. ضبط صياد متهم بذبح شقيقتين في قنا

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

فيلم Tenet يتخطى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

بعد 3 أيام من الزواج.. عروس تكتشف خيانة زوجها بالصدفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير