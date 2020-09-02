بدون حرمان.. أسرع رجيم كيتو لحرق الدهون

هل أنت ممن يفصلون حمية الكيتو أطعمه عديدة يجب أن يتم تجنبها حتى لا تؤثر على فعالية الكيتو فأن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية ، تمامًا من النظام الغذائي ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية
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على الجانب الأخر وفقا لموقع "هيلث " تعد هناك أنواع عديدة من البقول غير مسموح بها فى الكيتو دايت وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى تستهلك جهدًا؛ حتى يتم هضمها.
إليك خطة الكيتو دايت لمدة أسبوع
رجيم الكيتو في أسبوع
وجبة الإفطار:اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم
بيض المخفوق وقهوة
وجبة الغذاء:
يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه
وجبة العشاء
يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي