بدون حرمان.. أسرع رجيم كيتو لحرق الدهون

فى

الكيتو دايت

على الجانب الأخر وفقا لموقع "هيلث " تعد هناك أنواع عديدة من البقول غير مسموح بهاوذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى تستهلك جهدًا؛ حتى يتم هضمها.