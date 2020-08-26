طريقة دايت الكيتو فى أسبوع.. أطعمة تفسد النظام

الكيتو هو نظام غذائى يتبعه الكثيرين مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات فهل تخططين لاتباع حمية كيتو؟ يجب أن تعلمى أن طريقة دايت

طريقة دايتهو نظام غذائى يتبعه الكثيرين مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات فهل تخططين لاتباع حمية كيتو؟ يجب أن تعلمى أن طريقة دايت الكيتو تتكون من 5 في المائة فقط من الكربوهيدرات و 15 في المائة من البروتين و 80 في المائة من الدهون. قبل اتباع طريقة دايت الكيتو يجب أن تعرف الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها أثناء اتباع النظام الغذائي.





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى ليست كل الأطعمة تحتوي على نسبة البروتين إلى الدهون الصحيحة ، وهناك بعض الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أكثر من غيرها إليك طريقة عمل أكلات كيتو دايت ورجيم الكيتو فى أسبوع.

طريقة عمل أكلات كيتو دايت









بعبارة أخرى ، يتضمن النظام الغذائي الكيتون استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ، لذلك يتم إنتاج الكيتونات في الكبد ، مما يسمح للجسم باستخدام الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة.



وقبل عمل أن استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية ، تمامًا من النظام الغذائي ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعليةبعبارة أخرى ، يتضمن النظام الغذائي الكيتون استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ، لذلك يتم إنتاج الكيتونات في الكبد ، مما يسمح للجسم باستخدام الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة.وقبل عمل أكلات كيتو دايت أو إتباع طريقة الكيتو دايت هناك أطعمة يجب تجنبها مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض تمامًا ؛ ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة المدهشة التي يجب تجنبها حتى يكون هذا النظام الغذائي فعالًا.



يعد العنب من الفواكه الصغيرة واللذيذة ، يحبها الكثيرون وهي صحية أيضًا لأنها محملة بمضادات الأكسدة وفيتامين ج وقليلة السعرات الحرارية.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون اختيارًا خاطئًا للفاكهة للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو ، حيث يحتوي العنب على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى ، مثل الليمون لذلك ، يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية ، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.









ويعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على إعاقة نظامك الغذائي ، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.



يشعر معظمنا أن الذرة نبات صحي يحتوي على عدد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن. في حين أنه من الصحيح أن الذرة غذاء جيد للأشخاص الذين لا يتبعون نظام كيتو الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يكون سلبيًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو. الذرة غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات ، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.





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رجيم الكيتو في أسبوع

كيتو واحدة لتناولها كل يوم ، مثل البيض المخفوق، ويمكن استبدال وجبة الإفطار واحتسي القهوة بدلًا من ذلك. وجبة الإفطار: اختر وجبة إفطارواحدة لتناولها كل يوم ، مثل البيض المخفوق، ويمكن استبدال وجبة الإفطار واحتسي القهوة بدلًا من ذلك.

وجبة الغذاء: يفضل تناول البروتين مع الخضراوات اللذيذة.

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي للحصول على الطاقة المطلوبة، وخسارة الوزن بشكل كبير.



الفول المدمس فى الكيتو دايت





أنواع عديدة من البقول غير مسموح بها فى الكيتو دايت وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة هضمه لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات المعقدة التى تستهلك جهدًا؛ حتى يتم هضمها.





اكلات نظام الكيتو دايت





أكلات نظام الكيتو دايت كثيرة ومتعددة وتعد أبرزها الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والهلبوت والأنشوجة فهى غنية بالدهون الصحية التي تشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.





على الجانب الأخر يمكن أن يعرضك التخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي لخطر النقص في العناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين ك.





تساعد الخضروات مثل الفلفل الحلو والفطر والقرنبيط والبروكلي في الحفاظ على توازن العناصر الغذائية. دون زيادة استهلاكك اليومي من الكربوهيدرات.



