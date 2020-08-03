من بينها الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.. حالات ممنوعة من اتباع الكيتو دايت

يساعد على تعزيز صحة الدماغ، والوقاية من ألزهايمر والخرف.

ينصح الأطباء مرضى السرطان باتباع الكيتو مع العلاج الكيماوي والإشعاعي، و

علاج السكري من النوع الثاني، كما

من نوبات الصرع عند الأطفال و

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سوسن غزال عن

مخاطر نظام الكيتو والتى تتمثل فى ال

تسبب في فقدان نسبة كبيرة من الكتلة العضلية،

وقد يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى، لأن تناول كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية يجعل البول أكثر حمضية ويزيد من مستويات الكالسيوم وحمض اليوريك فى الدم، ما يتسبب في تكونها و

تنخفض ​​كمية المياه المخزنة بالجسم عند التقليل من تناول الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، الذي يتسبب في التعرض للإمساك، والغثيان، والصداع، فضلًا عن الضعف العام و

قد يتسبب عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه، في الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال و

يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأطعمة ذات الدهون المشبعة عند اتباع نظام الكيتو، ما يرفع الكوليسترول الضار بالدم LDL، فيتسبب ذلك في الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية و

استعادة الوزن بعد ايقاف اتباع نظام الكيتو.

من جانب آخر، كشفت